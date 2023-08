Grupa Mirbud ze spadkiem zysku, ale portfel zamówień ma pokaźny

Grupa budowlana Mirbud w I półroczu 2023 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,195 mld zł, notując blisko 28,8 mln zł zysku netto wobec 1,351 mld zł przychodów ze sprzedaży i 39,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2023 roku.

Grupa budowlana Mirbud opublikowała raporty giełdowe za I półrocze 2023 roku. Na koniec tego okresu wartość portfela zamówień grupy wyniosła 4,81 mld zł netto, z czego 3,59 mld zł to kontrakty infrastruktury drogowej do realizacji do 2026.

Kontrakty infrastruktury drogowej to aż 76 proc. wartości posiadanego i wypełnionego do wartości 4,8 mld złotych netto portfela zamówień. Pod względem jego wielkości grupa Mirbud znajduje się obecnie na 4. miejscu wśród największych grup budowlanych w Polsce – stwierdził Jerzy Mirgos, prezes Mirbudu.

Prezes Mirbudu wskazał m.in., że niepokojącym zjawiskiem obserwowanym obecnie na rynku budowlanym w Polsce jest utrzymujący się spadek podaży nowych kontraktów, co dotyczy szczególnie kontraktów budownictwa kubaturowego.

Grupa budowlana Mirbud opublikowała raporty giełdowe za I półrocze 2023 roku.

Jerzy Mirgos, prezes zarządu Mirbudu, w komentarzu do wyników za I półrocze 2023 roku stwierdził m.in., że zgodnie z dotychczasowymi przewidywaniami w I połowie 2023 roku firmom budowlanym w Polsce przyszło nadal funkcjonować w niesprzyjających warunkach gospodarczych.

W I półroczu 2023 roku grupa Mirbud osiągnęła przychody ze sprzedaży niższe niż w analogicznym okresie roku 2022

- Wysoka inflacja i utrzymująca się restrykcyjna polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego negatywnie wpływają na koszty obsługi kredytowej firm budowlanych, opłacalność realizacji projektów inwestycyjnych, a także koszty pracy i materiałów budowlanych. Wysoki poziom stóp procentowych i utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych skutecznie ograniczają również sprzedaż na rynku deweloperskim - napisał Jerzy Mirgos.

- Najnowsze sygnały stopniowych spadków inflacji, korekty szalejących dotychczas kosztów energii czy obserwowana stabilizacja cen niektórych surowców i materiałów budowlanych wprawdzie pozwalają z nadzieją planować przyszłość, jednakże z pewnością nie należy spodziewać się powrotu do realiów gospodarczych sprzed wybuchu wojny w Ukrainie - stwierdził Jerzy Mirgos.

W I półroczu 2023 roku grupa Mirbud osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,195 mld zł, czyli o 12 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2022 roku, co jak podała spółka wynikało głównie z spadku przychodów ze sprzedaży z działalności budowlano-montażowej w segmencie budynków przemysłowych i usługowych oraz działalności deweloperskiej.

Na koniec czerwca 2023 roku portfel zamówień grupy Mirbud wyniósł 4,81 mld zł netto

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – w omawianym okresie notujemy niewielki spadek przychodów spowodowany obiektywnymi okolicznościami zewnętrznymi, tj. przesunięciem rozpoczęcia robót budowlanych na niektórych kontraktach drogowych spowodowanym opóźnieniem uzyskania decyzji administracyjnych, okresowym wychłodzeniem się segmentu inwestycji logistycznych i magazynowych oraz przedłużającej się procedurze oddania do użytkowania inwestycji deweloperskiej w Zakopanem - skomentował Jerzy Mirgos.

Na koniec czerwca 2023 roku przeważającą ekspozycję portfela zamówień grupy Mirbud stanowiły kontrakty budownictwa drogowego realizowane głównie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ogółem wartość portfela wyniosła 4,81 mld złotych netto, z czego aż 3,59 mld zł (76 proc.) to kontrakty infrastruktury drogowej do realizacji do 2026 roku, natomiast 1,25 mld zł to wartość zakontraktowanych robót budownictwa kubaturowego (24 proc.).

- Należy zauważyć, że kontrakty infrastruktury drogowej to aż 76 proc. wartości posiadanego i wypełnionego do wartości 4,8 mld złotych netto portfela zamówień. Pod względem jego wielkości grupa Mirbud znajduje się obecnie na 4. miejscu wśród największych grup budowlanych w Polsce. Tak wypełniony portfel zamówień pozwala nam na rozsądne i komfortowe podejście do ofertowania nowych kontraktów – skomentował Jerzy Mirgos.

Grupa Mirbud w I półroczu 2023 roku odnotowała spadek zysku netto o 27 proc. rdr

Grupa Mirbud w I półroczu 2023 roku odnotowała blisko 28,8 mln zł zysku netto wobec 39,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2023 roku.

- Niepokojącym zjawiskiem, jakie obserwujemy obecnie na rynku budowlanym w Polsce, jest utrzymujący się spadek podaży nowych kontraktów. Dotyczy to szczególnie kontraktów budownictwa kubaturowego – inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, sektora infrastruktury kolejowej i energetycznej, gdzie zamawiający, w obliczu niepewnych uwarunkowań gospodarczych i braku finansowania ze środków unijnych, wstrzymują plany inwestycyjne - wskazał Jerzy Mirgos.

- Powyższe nie dotyczy natomiast kontraktów infrastruktury drogowej. Dzięki sprawnej realizacji programów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rynek ten pozostaje atrakcyjnym dla generalnych wykonawców specjalizujących się w tym segmencie, co powoduje wzmożoną konkurencję cenową w postępowaniach przetargowych - skomentował Jerzy Mirgos.

Dodał, że firma z optymizmem obserwuje jednak rządowe zapowiedzi modernizacji polskiej infrastruktury wojskowej oraz pobudzenie rynku mieszkaniowego na skutek wdrożenia rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc.

Największym akcjonariuszem Mirbudu jest Jerzy Migros z 45,34 proc. udziałem w liczbie głosów na wlanym zgromadzeniu, według stanu na 30 czerwca 2023 roku.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl