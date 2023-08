Grupa ML System według szacunków w I półroczu 2023 roku osiągnęła około 89,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując około 10,6 mln zł straty netto, wobec 105,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,8 mln zł straty netto w I półroczu 2022 roku.

Spółka ML System w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych aktualnie badanych przez biegłego rewidenta podała szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku.

Zgodnie z szacunkami skonsolidowane przychody ze sprzedaży ML System w I półroczu 2023 roku wyniosły około 89,9 mln zł, wobec 105,3 mln zł w I półroczu 2022 roku.

Z kolei skonsolidowany szacunkowy wynik EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji ) grupy ML System za I półrocze 2023 roku był na poziomie 7,3 mln zł, wobec 13,1 mln zł w I półroczu 2022 roku.

Według szacunków w I półroczu 2023 roku skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży ML System wyniósł około 6,4 mln zł, wobec 11,6 mln zł w I półroczu 2022 roku.

Grupa ML System według szacunków w I półroczu 2023 roku odnotowała około 10,6 mln zł straty netto, wobec straty netto w kwocie 3,8 mln zł w I półroczu 2022 roku.

ML System podkreślając, że zaprezentowane dane za I półrocze 2023 roku mają charakter wstępny i szacunkowy, poinformowała, że publikacja raportów za I półrocze 2023 roku przewidywana jest 20 września 2023.

Warto przypomnieć, że grupa w minionym roku w stosunku do roku 2021 zwiększyła zysku brutto o około 39 proc., do 37 mln zł, a zysk EBITDA o 49,6 proc., do 36,5 mln zł.

ML System to spółka technologiczna oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej ML System głównymi akcjonariuszami spółki są Dawid Cycoń (32,16 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki) i Edyta Stanek (31,98 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki).

