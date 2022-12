Grupa Neuca przejmie amerykańską spółkę

Neuca Clinical Trials Inc, spółka zależna Neuki, 28 grudnia zawarła warunkową umowę nabycia 72,6 proc. akcji OncoBay Clinical, prowadzącej wczesnofazowe projekty badań klinicznych w immunoonkologii. Wartość transakcji wyniesie 33,5 mln dolarów. Obie spółki współpracują od lat.

OncoBay to firma typu Clinical Research Organization (CRO). OncoBay wraz z należącą do Grupy Neuca spółką Clinscience prowadzą wspólnie kilkadziesiąt projektów, a inwestycja jest naturalną kontynuacją trwającej od dwóch lat współpracy tych firm w obszarze Data Managementu, biostatystyki oraz operacji klinicznych.

Wartość umowy zawartej z dotychczasowymi akcjonariuszami OncoBay Clinical o wartości 33,5 mln dolarów może zostać powiększona o dopłaty uzależnione od wyniku finansowego OncoBay w latach 2023 i 2024. Spółka szacuje, iż łączna wartość dopłat wyniesie ok. 18 mln dolarów przy założeniu realizacji prognozowanego przez OncoBay wyniku EBITDA w roku 2024 na poziomie 16,6 mln dolarów. Przychody OncoBay w tym roku to ok. 25 mln dolarów, prognoza przychodów na rok 2023 to 70 mln dolarów.

Umowa wejdzie w życie po spełnieniu kilku warunków zawieszających, m.in. podpisaniu umów licencyjnych. Spółka spodziewa się spełnienia tych warunków w styczniu 2023 r.

Spółka poinformowała także, że zawarła ze sprzedającym porozumienie, zgodnie z którym otrzymała prawo do nabycia 23,4 proc. akcji Oncobay, a sprzedający prawo do sprzedaży 23,4 proc. akcji OncoBay odpowiednio w latach w 2028 (prawo kupna) i 2030 (prawo sprzedaży). Cena wykonania tej opcji jest uzależniona od wyniku finansowego OncoBay w roku poprzedzającym jej wykonanie.

Grupa Neuca od ponad 30 lat działa na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków w kraju i rozwija sieć przychodni lekarskich. Działa także m.in. w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i jest producentem leków. Od 2004 roku Neuca jest notowana na GPW w Warszawie.

