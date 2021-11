Grupa Orlen: do 2023r. powstanie za ok.127,5 mln zł instalacja do produkcji i destylacji UCO FAME

Na terenie zakładu spółki Orlen Południe w Trzebini do 2023 r. powstanie za ok. 127,5 mln zł instalacja do produkcji i destylacji UCO FAME, która z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7000 ton gliceryny technicznej rocznie.

Jak przekazał w środę PKN Orlen, umowa na budowę w spółce Orlen Południe w Trzebini instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME została już zawarta. "Wykorzystanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań to kolejny krok w przekształcaniu Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię i realizacji strategicznych celów Grupy Orlen, zakładających dynamiczny rozwój paliw alternatywnych" - podkreślono w komunikacie koncernu.

W informacji wyjaśniono, że instalacja do produkcji i destylacji UCO FAME będzie produkować z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7000 ton gliceryny technicznej rocznie. "Inwestycja w Trzebini, której wartość szacowana jest na ok. 127,5 mln zł, zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 2023 r." - zapowiedział PKN Orlen.

Koncern podał, że generalnym wykonawcą inwestycji jest polska firma inżynieryjna AB Industry, a budowa instalacji UCO FAME rozpocznie się jeszcze w listopadzie 2021 r.

Jak zaznaczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, instalacja do produkcji i destylacji surowców alternatywnych UCO FAME "zwiększy podaż biokomponentów drugiej generacji, na czym skorzysta środowisko naturalne".

"To innowacyjne rozwiązanie pozwoli rozszerzyć nasze portfolio o kolejny ekologiczny produkt, a spółce Orlen Południe konsekwentnie budować zaawansowane kompetencje biotechnologiczne. Co ważne, inwestycja wpisuje się także w unijną dyrektywę RED II premiującą przetwarzanie i ponowne wykorzystanie produktów odpadowych" - oświadczył Obajtek, cytowany w informacji prasowej koncernu.

Prezes PKN Orlen stwierdził jednocześnie, że spółka ta wraz z podmiotami zależnymi "rozwija biznes w sposób zrównoważony, dostrzegając rosnące znaczenie nowoczesnych technologii w budowaniu przewag konkurencyjnych".

PKN Orlen przypomniał, że jego spółka zależna Orlen Południe "jest krajowym liderem produkcji biopaliw i biokomponentów, które wytwarzane są w trzebińskiej rafinerii".

"W instalacji UCO FAME z ok. 30 tys. ton olejów będzie produkowane 30 tys. ton estrów, a dodatkowo także 7 tys. ton gliceryny rocznie" - podał koncern. Zwrócił przy tym uwagę, że inwestycja w Trzebini "będzie miała pozytywny wpływ na ograniczenie, zgodnie z Narodowym Celem Redukcyjnym, emisji CO2" - dla produkcji UCO wynosi ono ok. 83 proc., tymczasem dla standardowych estrów zaledwie ok. 55 proc.

Według PKN Orlen "inwestycja wpisuje się także w założenia Narodowego Celu Wskaźnikowego, zgodnie z którym ograniczany jest udział biokomponentów pierwszej generacji w produkcji biopaliw". "Ponadto wdrożenie projektu umożliwi techniczne wydzielenie strumienia gliceryny roślinnej, która będzie wykorzystywana w Trzebini do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego" - wyjaśnił koncern.

