Grupa Orlen rozpoczęła rebranding i włączanie stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży

Grupa Orlen rozpoczęła proces rebrandingu i włączania stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży - podał PKN Orlen we wtorek. Koncern podkreślił, że w ramach połączenia obu firm sieć Grupy Orlen w Polsce powiększy się do ponad 1900 stacji, a za granicą do blisko 1300 obiektów.

Informując we wtorek o rebrandingu stacji paliw Lotos, PKN Orlen wyjaśnił, że na nowo włączonych do sieci obiektach pojawiła się już wizualizacja Orlen oraz uruchomiono systemy informatyczne umożliwiające dokonywanie płatności, korzystanie z kart flotowych czy programu VITAY. Koncern zapowiedział też, że w pozapaliwowej ofercie sprzedażowej docelowo wprowadzany będzie asortyment typowy dla stacji Orlen z gastronomicznym formatem Stop.Cafe.

Spółka zaznaczyła, że pod marką Orlen działa już siedem zmodernizowanych stacji, m.in. w Rybniku, Koninie i Turku.

"Dzięki połączeniu z Grupą Lotos nie tylko wchodzimy do grona największych sieci na Węgrzech i Słowacji, ale także umacniamy pozycję na polskim rynku" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w informacji koncernu. Przypomniał zarazem, że zgodnie z przyjętą strategią do 2030 r. Grupa Orlen "chce tworzyć najnowocześniejszą w regionie sieć 3500 stacji paliw i znacząco rozbudowywać sprzedaż pozapaliwową".

"Blisko 100 stacji Lotos, które do stycznia przyszłego roku włączymy do naszej sieci, będzie dostosowywane do naszych najwyższych standardów, tak żeby w pełni odpowiadać na oczekiwania klientów" - zadeklarował prezes PKN Orlen.

Koncern zwrócił uwagę, że prowadzone przez Grupę Orlen akwizycje stacji paliw wzmacniają jego pozycję konkurencyjną w Europie Środkowo-Wschodniej. "W ramach realizacji środków zaradczych związanych z połączeniem z Grupą Lotos, Grupa Orlen pozyska od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji na Słowacji, które uzupełnią istniejącą tam już sieć koncernu" - przypomniał PKN Orlen.

Koncern zapowiedział jednocześnie, że "docelowo wszystkie stacje przejęte od MOL zostaną poddane rebrandingowi i będą funkcjonowały pod marką Orlen".

PKN Orlen podkreślił, że do 2030 r. "Grupa Orlen będzie obecna z ofertą detaliczną na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej z 3,5 tys. stacji pod marką Orlen, a udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc."

