Grupa Orlen rozpoczyna wytwarzanie nowego produktu petrochemicznego

W czeskim zakładzie w Litvinovie Orlen Unipetrol uruchomił instalację do produkcji dicyklopentadienu (DCPD), który wykorzystuje się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektrotechnicznym, a także w branży farmaceutycznej i medycznej - poinformował Orlen w poniedziałkowym komunikacie.

Jak wyjaśniono, dzięki uruchomieniu instalacji do produkcji DCPD, Grupa Orlen znalazła się w gronie czterech największych producentów tego produktu w Europie. Orlen Unipetrol będzie produkował rocznie do 26 tys. ton DCPD. Koszt budowy nowej instalacji wyniósł 831 mln CZK (ok. 166 mln zł).

"Kładziemy mocny nacisk na strategiczne dla rozwoju Grupy Orlen inwestycje, w tym zaawansowaną petrochemię. Uruchomiliśmy w Czechach instalację, która jest naszą odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku. Jako jeden z największych producentów DCPD w Europie Grupa Orlen wzmacnia swoją pozycję, wydłużając łańcuch wartości i wzmacniając biznes całej grupy" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Według Orlenu na światowych rynkach istnieje duże zapotrzebowanie na DCPD, a w Europie obserwowany jest niedobór mocy produkcyjnych w tym zakresie. Trendy rynkowe wskazują na wzrost popytu na ten produkt o kolejne 26 proc. Do 2030 r. na rynkach amerykańskich popyt może wzrosnąć o 40 proc., a w Azji nawet o 60 proc.

Dicyklopentadien to płynny węglowodór powstający podczas rafinacji i krakingu ropy naftowej oraz oleju. Będzie wytwarzany w Litvinovie w oparciu o technologię, której autorami są naukowcy z Orlen Unipetrol i Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze. Proces technologiczny został opracowany w ramach projektu mającego na celu znalezienie metody wyodrębnienia węglowodorów, które są produktami wtórnymi w instalacjach petrochemicznych i mogą znaleźć zastosowanie na rynku.

Według Orlenu DCPD produkowane w Czechach zostanie wykorzystane do dalszej produkcji materiałów polimerowych, żywic oraz materiałów chemicznych stosowanych m.in. w produkcji śmigieł turbin wiatrowych, asfaltów kolorowych, klejów, barwników i pigmentów czy specjalnych soczewek. DCPD znajduje także zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym (szkielety aut), budowlanym (produkty sanitarne do kuchni i łazienek), elektrotechnicznym (kable światłowodowe), a także w branży farmaceutycznej i medycznej.

