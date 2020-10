Grupa Orlen wesprze utworzenie szpitali tymczasowych

PKN Orlen zaangażuje się w przygotowanie szpitala tymczasowego w Płocku. Podobny obiekt powstanie także w Ostrołęce, w tym przypadku przy wsparciu Energi, spółki z Grupy Orlen. Oba przedsięwzięcia zostaną zrealizowane we współpracy z rządem - podał koncern.

Doskonale rozumiemy, jak ważne jest szybkie i skuteczne działanie, co niejednokrotnie udowodniliśmy w ostatnich miesiącach. Byliśmy i jesteśmy z Polakami na dobre i na złe - oświadczył prezes koncernu Daniel Obajtek.

Naszym obowiązkiem jest aktywne włączenie się w walkę z drugą falą pandemii. Dlatego podjęliśmy się zorganizowania tymczasowych szpitali w Płocku i Ostrołęce - powiedział.

Jako firma odpowiedzialna społecznie i największy pracodawca w regionie, zaangażuje się w przygotowanie szpitala tymczasowego w Płocku. Podobny obiekt powstanie również w Ostrołęce, przy wsparciu Energi, spółki z Grupy Orlen. Obie inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy z rządem - oznajmił.

"PKN Orlen jest odpowiedzialną firmą. Robiąc biznes musimy mieć na uwadze potrzeby pracowników, ale i mieszkańców miejscowości na terenie, których prowadzimy swoją działalność. Zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia COVID-19. Doskonale rozumiemy, jak ważne jest szybkie i skuteczne działanie, co niejednokrotnie udowodniliśmy w ostatnich miesiącach. Byliśmy i jesteśmy z Polakami na dobre i na złe" - oświadczył prezes koncernu Daniel Obajtek.

Czytaj też: Spółki Skarbu Państwa zbudują szpitale

"Teraz naszym obowiązkiem jest aktywne włączenie się w walkę z drugą falą pandemii. Dlatego podjęliśmy się zorganizowania tymczasowych szpitali w Płocku i Ostrołęce" - dodał szef PKN Orlen.

Informując o planach dotyczących budowy dwóch szpitali tymczasowych, PKN Orlen podkreślił, iż "aktywnie włącza się w walkę z drugą falą pandemii COVID-19". Koncern wspomniał przy tym, że od początku trwania pandemii na walkę z nią przeznaczył ponad 120 mln zł.

Włączamy się w walkę z drugą falą pandemii. Grupa ORLEN, przy współpracy z rządem, zaangażuje się w budowę dwóch szpitali tymczasowych w Płocku oraz Ostrołęce. Jako firma odpowiedzialna społecznie wspieramy nasze otoczenie w walce z COVID19 — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) October 30, 2020

"Jako firma odpowiedzialna społecznie i największy pracodawca w regionie, zaangażuje się w przygotowanie szpitala tymczasowego w Płocku. Podobny obiekt powstanie również w Ostrołęce, przy wsparciu Energi, spółki z Grupy Orlen. Obie inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy z rządem" - oznajmił PKN Orlen.

Koncern przypomniał, że na początku pandemii jego spółka zależna Orlen Oil "błyskawicznie przestawiła linie produkujące płyn do spryskiwaczy i w trybie ciągłym rozpoczęła wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk". Jak podkreślono w informacji, płyn ten przekazywano na potrzeby służby zdrowia i służb mundurowych, a także do sprzedaży detalicznej.

"Z kolei w zakładzie Grupy Orlen w Trzebini produkowany jest płyn do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych. Płyn dostępny jest w sprzedaży hurtowej oraz dla instytucji użyteczności publicznej" - zaznaczył PKN Orlen.

Jak zapewnił koncern, "priorytetem przez cały okres pandemii" pozostawało również zabezpieczenie pracowników i klientów jego stacji paliw. "Dlatego ostatnio PKN Orlen wyposażył stacje paliw w dodatkowe urządzenia zwiększające bezpieczeństwo klientów i pracowników. Sterylizatory powietrza zostały już zainstalowane na wszystkich 1798 stacjach paliw Orlen w całej Polsce" - przekazała spółka.

PKN Orlen dodał, iż dla kierowców, którzy korzystają z jego placówek przygotowano jednocześnie rozwiązania przyspieszające tankowanie i ułatwiające płatność za paliwo, jak np. mobilny kasjer, aplikacja ORLEN Pay, kolejkowanie nalewu, długie węże umożliwiające tankowanie z każdej strony dystrybutora). "Również sieci zagraniczne należące do Grupy Orlen wprowadzą takie rozwiązania w swoich obiektach. W ofercie wszystkich stacji dostępne są maski ochronne oraz płyn do dezynfekcji" - zapowiedział koncern.

PKN Orlen wspomniał, że jego pomoc "skierowana była również do osób najbardziej zagrożonych pandemią COVID-19", przy czym wsparcie otrzymali personel i podopieczni Domów Pomocy Społecznej - 21 najbardziej potrzebującym placówkom z całej Polski przekazano maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

"Dodatkowo Fundacja Orlen pomagała szpitalom w całej Polsce, zajmującym się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób. Za otrzymane darowizny placówki m.in. poszerzyły bazę laboratoryjną, zakupiły karetki, sprzęt medyczny, w tym respiratory, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski ochronne i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne" - wyliczył koncern.

Jak zaznaczył PKN Orlen, którego siedziba oraz główny zakład produkcyjny, największy tego typu kompleks w Polsce, znajdują się w Płocku, "jako dobry sąsiad" od początku pandemii wspierał on również mieszkańców tego miasta.

"PKN Orlen jest największym pracodawcą w regionie, w Płocku zatrudnionych jest blisko 70 proc. pracowników PKN Orlen, czyli ponad. 3,5 tys. osób. Do tego dochodzą zatrudnieni w spółkach z Grupy Orlen, również zlokalizowanych w Płocku. Dlatego jeszcze podczas pierwszej fali pandemii koncern wspierał lokalne służby medyczne i mundurowe, przekazując respiratory, płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, maski i okulary ochronne, indywidulane zestawy ochrony biologicznej i inne wyposażenie ochronne" - podkreślił koncern.