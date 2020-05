Grupa PFR startuje z emisją koronaobligacji o wartości 15 mld zł

Grupa PFR startuje z kolejną emisją koronaobligacji o wartości 15 mld zł z terminem zapadalności 5 lat - poinformował w piątek prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że emisja jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych.

"W związku z szybkim tempem realizacji #TarczaFinansowaPFR dzisiaj startujemy z kolejną emisją koronaobligacji Grupa_PFR o wartości 15 mld zł z terminem zapadalności 5 lat. Emisja kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych" - napisał w piątek na Twitterze szef PFR.

Tarcza Finansowa PFR to program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju; skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.