Grupa PKP: kolej przygotowała się na świąteczno-noworoczne podróże

"Informatorzy na dworcach, całodobowa praca Centrum Wsparcia Klienta, dodatkowe pociągi i odpowiednio przygotowany tabor PKP Intercity, monitoring pogody oraz wzmocnione zespoły techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - kolej przygotowała się na świąteczno-noworoczne podróże" - poinformowała w komunikacie Grupa PKP.

Zaznaczono, że o bezpieczne podróże w okresie świąteczno-noworocznym zadbają wzmocnione służby dyspozytorskie PLK we współpracy z przewoźnikami, które prowadzą bieżący monitoring sytuacji na sieci kolejowej i warunków atmosferycznych. W gotowości do pracy na torach będzie 170 zespołów szybkiego usuwania awarii i 20 zespołów ratownictwa technicznego. Do usuwania usterek sieci trakcyjnej zabezpieczono 66 pociągów sieciowych. Na 9 stacjach zapewniono lokomotywy osłonowe. Na wypadek trudnych warunków zimowych działań zabezpieczono sprzęt m.in. odśnieżarki i pługi.

Podano, że PKP Intercity w okresie świąteczno-noworocznym będzie na bieżąco monitorowało frekwencję w pociągach. "Tam gdzie będą potrzeby i możliwości, składy zostaną wzmocnione dodatkowymi wagonami, aby zapewnić podróżnym komfortową podróż na święta" - dodano.

Poinformowano, że w okresie noworocznym przewoźnik uruchomi dodatkowe pociągi, w tym dwa nocne, na najpopularniejszych w tym okresie kierunkach. Podano, że TLK "Karpaty-BIS" relacji Gdynia Gł. - Zakopane kursuje 30/31 grudnia, 3/4 stycznia, 4/5 stycznia, 5/6 stycznia; TLK "Karpaty-BIS" relacji Zakopane - Gdynia Gł. kursuje 1/2 stycznia, 4/5 stycznia, 5/6 stycznia, 6/7 stycznia; TLK "Nosal" relacji Zakopane - Warszawa Wschodnia kursuje 1 i 6 stycznia; TLK "Regle" relacji Zakopane - Warszawa Wschodnia kursuje 1 i 6 stycznia; a TLK "Podhale" relacji Zakopane - Warszawa Wschodnia kursuje 1 i 6 stycznia.

Grupa poinformowała, że w związku z podróżami świąteczno-noworocznymi, PKP Intercity zapewni pasażerom na dworcach pomoc informatorów mobilnych. "W piątek 20 grudnia, poniedziałek 23 grudnia, a także w Nowy Rok pojawią się na jedenastu dworcach w największych miastach Polski (Warszawa Centralna, Wschodnia i Zachodnia, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków Główny, Poznań, Szczecin, Wrocław, Zakopane) i pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. W związku z powrotami z Sylwestra w stolicy Tatr, 1 stycznia informatorzy mobilni będą obecni na dworcu w Zakopanem już od godz. 5:00 do godz. 20:00. Informatorów na stacji w Zakopanem będzie można także spotkać 6 stycznia w święto Trzech Króli" - podano.

Kolejowe spółki przypomniały, że od 15 grudnia br. obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów PKP Intercity na sezon 2019/2020. "Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy PKP Intercity pasażerowie uzyskają na stronie www.intercity.pl lub dzwoniąc pod numer 703 200 200. Dodano, że rozkład jazdy wszystkich pociągów pasażerskich można sprawdzić na stronie rozkład-pkp.pl i za pomocą aplikacji mobilnej Rozkład-PKP.

Spółki podkreśliły, że 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, działa Centrum Wsparcia Klienta (CWK). "Zapewnia podróżnym pomoc na każdym etapie podróży. W przypadku utrudnień spowodowanych m.in. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi CWK organizuje dojazd podróżnych do stacji docelowej, zapewnienie poczęstunku czy noclegu. Pracownicy CWK współpracują z obsługą składów pasażerskich. Aktualizują komunikaty dla pasażerów wygłaszane w pociągach, na dworcach i peronach. W przypadku opóźnień pociągów powyżej 120 min, na kilkudziesięciu największych dworcach, podróżni otrzymają przekąski i ciepłe napoje" - dodano.

Zaznaczono, że na czas świątecznych podróży Straż Ochrony Kolei zwiększa liczbę patroli na dworcach, peronach i w pociągach. "Codziennie nad bezpieczeństwem podróżujących koleją czuwać będzie kilkuset funkcjonariuszy, wspieranych przez policję, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową. Do dyspozycji jest całodobowy numer alarmowy SOK: 22 474 00 00. Funkcjonariusze reagują na każde zgłoszenie" - podkreślono.

Dodano, że pasażerowie oczekujący na pociągi, mogą schronić się przed chłodem i opadami w budynkach dworców. "W okresie zimowym około 300 z nich nie będzie zamykanych na czas trwania nocnych przerw technicznych. W przypadku znacznego spadku temperatury oraz w sytuacjach nadzwyczajnych PKP S.A. może podjąć decyzję o całodobowym otwarciu pozostałych dworców. Planując podróż, warto sprawdzić godziny otwarcia dworców kolejowych - w poświęconej im zakładce na stronie internetowej PKP S.A." - podkreślono w komunikacie Grupy PKP.