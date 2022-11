Grupa Pracuj notuje wzrost przychodów po przejęciu niemieckiej spółki

Grupa Pracuj, właściciel domeny pracuj.pl zanotowała w okresie styczeń - wrzesień 2022 roku prawie 35-proc. wzrost przychodów w ujęciu rok do roku. Pozytywny wpływ na skalę działalności miała finalizacja przejęcia niemieckiej spółki softgarden.

W trzech kwartałach 2022 roku przychody grupy kapitałowej Grupa Pracuj wyniosły 463,8 mln zł i były wyższe o 35 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W samym trzecim kwartale 2022 roku Grupa Pracuj odnotowała wzrost przychodów o 45 proc. do poziomu 183,5 mln zł.

Zysk operacyjny na poziomie skorygowanej EBITDA wzrósł w trzech kwartałach 2022 roku o 23,3 proc. rok do roku i wyniósł w sumie 246,2 mln zł względem 199,7 mln zł wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku Grupa Pracuj wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 154,8 mln zł, tj. o 27,2 proc. niższy niż w tym samym okresie w poprzednim roku. Spółka podaje, że zysk netto skorygowany o zdarzenie jednorazowe, jakim w 2021 roku była zmiana wyceny Beamery Inc., wzrósł 9 proc. rok do roku w omawianym okresie. W trzecim kwartale 2022 roku zysk netto wyniósł 52,6 mln zł i był niższy o 3,5 proc. rok do roku.

Prezes Grupy Pracuj wskazuje, że trzeci kwartał tego roku był pierwszym, w którym w wynikach uwzględnione zostały rezultaty niemieckiej spółki softgarden, przejętej pod koniec czerwca.

- Udział softgarden w całkowitych przychodach minionego kwartału sięgnął ponad 28 proc. Spodziewamy się, że oferując między innymi systemy wspierające procesy rekrutacji (Talent Acquisition Systems) w modelu SaaS, biznes ten będzie bardziej odporny na zmiany koniunktury w nadchodzących kwartałach, a potencjał niemieckiego rynku pracy, który charakteryzuje się dużym nienasyceniem pracowników, pozwoli efektywnie budować pozycję lidera rynku – mówi prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek.

Poniżej dane liczbowe dotyczące głównych obszarów działalności spółki:

