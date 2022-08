Grupa PTWP ma za sobą rekordowy kwartał

Grupa PTWP w samym drugim kwartale 2022 roku wypracowała 34,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 10,3 mln zł zysku netto. W całym półroczu spółka zanotowała prawie 50 mln zł skonsolidowanych przychodów.

W drugim kwartale 2022 roku grupa PTWP uzyskała rekordowy wynik ponad 34 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w stosunku do analogicznego kwartału 2021 roku. Wzrost wynikał przede wszystkim z ożywienia branży eventowej, zwłaszcza w okresie sezonowym, dostosowania do zmieniającego się otoczenia rynkowego i zwiększenia udziału usług online w ofercie spółek grupy PTWP.

- W raportowanym okresie wróciliśmy w pełni do działalności eventowej. Wydarzenia odbywały się stacjonarnie, z bardzo dobrą frekwencją i z uwzględnieniem komponentu internetowego, który zagwarantował poszerzanie zasięgów organizowanych przez nas eventów. Z sukcesami zrealizowaliśmy imprezy własne, na czele z rekordową 14. edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W zarządzanych przez naszą spółkę PTWP Event Center obiektach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Spodku, mimo trudnych warunków na początku roku będących pokłosiem sytuacji covidowej, zadbaliśmy o wysoki stopień zajętości i zrealizowaliśmy szereg wydarzeń, a przede wszystkim gościliśmy 11. sesję Światowego Forum Miejskiego pod egidą ONZ – WUF11 - pisze w liście do akcjonariuszy prezes grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

Narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły ponad 48 mln zł, natomiast zysk netto w pierwszym półroczu wyniósł 9,4 mln zł. W samym drugim kwartale spółka wypracowała 10,3 mln zł zysku netto.

Grupa PTWP podała, że stawia na konsekwentny rozwój spółki PTWP Online, co wpisuje się w strategię dynamicznego wzrostu w obszarze digital, dywersyfikacji produktów i zwiększania przychodów. Miesięcznie portale Grupy PTWP odwiedza 12 mln unikalnych użytkowników, a inwestycja w rozbudowę segmentu online jest traktowana priorytetowo.

Grupa PTWP specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji obejmujących wydawanie magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych. Jest wydawcą m.in. serwisu WNP.PL.

