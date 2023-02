Grupa PTWP patrzy z optymizmem w przyszłość, rozważa nowe inwestycje

Silna pozycja gotówkowa daje nam możliwości powiększenia skali biznesu, a obserwowane przez nas duże zainteresowanie tegoroczną edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, wskazuje Wojciech Kuśpik, prezes PTWP.

Wojciech Kuśpik, prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP), był jednym z prelegentów na konferencji Capital Market Week. Przybliżył on działalność spółki oraz zdradził plany na kolejne kwartały.

- Poważnie myślimy o przejściu na główny parkiet warszawskiej giełdy. W tej kwestii wiele zależy od tego, w jakiej kondycji będzie znajdował się polski rynek kapitałowy, zależy nam na przeniesieniu notowań podczas pozytywnej koniunktury. Dodatkowo wiążą nas kwestie formalne, ale zapewniam, że prace nad przeniesieniem na główny rynek trwają - powiedział Kuśpik.

Dodał, że obecna kapitalizacja giełdowa spółki zupełnie nie odzwierciedla jej rzeczywistej wartości.

Grupa PTWP wyceniana jest na rynku NewConnect na około 58 mln zł. Samej gotówki na koniec 2022 roku spółka posiadała 29,8 mln zł, a roczne skonsolidowane przychody sięgnęły 86 mln zł.

- Silna pozycja gotówkowa daje nam duże możliwości inwestycyjne, jeżeli chodzi o powiększanie skali prowadzonego biznesu. Daje nam też komfort działania i potwierdza dobrze prowadzony model biznesowy. Wyniki, jakie osiągnęliśmy w 2022 roku, są jak najbardziej do powtórzenia, wkrótce spodziewamy się wypracowania przychodów na poziomie ponad 100 mln zł rocznie, jeżeli nie uda nam się to już w 2023 roku, to będziemy na to pracować w kolejnych latach - powiedział Kuśpik.

Prezes PTWP dodał, że obserwuje rekordowe zainteresowanie tegoroczną, XV edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Zainteresowanie jest większe niż przed pandemią, w związku z czym szykujemy się na kongres o niezwykle wysokim poziomie merytorycznym, i to z pewnością będzie największe wydarzenie organizowanie przez nas w 2023 roku - podsumował prezes.

Więcej o spółce i przygotowaniach do tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego

