Grupa PTWP wypłaci sporą dywidendę

Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy PTWP podjęło 29 czerwca kluczowe dla spółki uchwały, w tym decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości blisko 3 mln zł. Dniem dywidendy będzie 8 lipca 2022 roku, natomiast dzień jej wypłaty to 18 lipca 2022 roku.

Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy PTWP zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2021 roku oraz części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

Wypracowany w 2021 roku zysk brutto, przekraczający na poziomie skonsolidowanym wymagane 5 mln zł (przed opodatkowaniem), jest podstawą do uruchomienia zapowiadanego przed rokiem programu motywacyjnego.

Obradujące w Warszawie zwyczajne walne zgromadzenie Grupy PTWP zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2021 roku (w wysokości 1 096 440,65 zł) oraz części kapitału zapasowego (w kwocie 1 896 598,83 zł), czyli łącznie blisko 3 mln zł (2 993 039,48 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy po 2,54 zł brutto na jedną akcję. W uchwale o podziale zysku za rok 2021 ustalono, że dniem dywidendy będzie 8 lipca 2022 roku, natomiast 18 lipca 2022 roku będzie dniem jej wypłaty.

Uchwały, jakie przyjęło grono akcjonariuszy dotyczyły m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki. Wszystkie poddane głosowaniu projekty uchwał w tych sprawach, zostały przyjęte w niezmienionej formie.

- Mimo trudnych warunków zewnętrznych, perturbacji wywołanych pandemią i wahań gospodarczych, byliśmy w stanie wypracować znakomite wyniki. To bardzo duże osiągnięcie, świadczące o doświadczeniu naszej organizacji i skutecznym modelu biznesowym, dzięki któremu przy dużej skali działania, potrafimy szybko i sprawnie dostosować się do warunków rynkowych - ocenia prezes Wojciech Kuśpik.

- Nadrzędnym celem działalności Grupy PTWP jest sprawne funkcjonowanie w trzech głównych obszarach działalności (organizowanie wydarzeń, wydawanie serwisów online i zarządzanie obiektami) i umocnienie w obszarze digitalu, udowadniamy, że jesteśmy na najlepszej drodze ku osiąganiu założonych celów - dodaje.

PTWP uruchamia program motywacyjny

Wypracowany w 2021 roku zysk brutto, przekraczający na poziomie skonsolidowanym wymagane 5 mln zł (przed opodatkowaniem), jest podstawą do uruchomienia zapowiadanego przed rokiem programu motywacyjnego, mającego na celu wynagrodzenie i motywowanie kluczowych i zasłużonych dla Grupy PTWP pracowników. Do członków organów spółki, kierowników oraz szerokiej kadry, współpracującej z firmą nie mniej niż 3 lata, mogą trafić akcje – cena jednej to 11 złotych.

Łącznie spółka przeznaczy na realizację programu motywacyjnego do 58 958 walorów, wdrożenie programu do realizacji nastąpi po zweryfikowaniu spełnienia warunku po zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 roku.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, spółka matka grupy kapitałowej PTWP działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach – to obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność grupy.

Należąca do grupy spółka PTWP On-line jest wydawcą specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, pulsHR.pl oraz serwisów internetowych i tytułów prasowych w kategorii przemysł, ochrona zdrowia i rolnictwo.

Ponadto grupa jest właścicielem platform e-commerce z ofertami z branży rolno-spożywczej – Giełda Rolna oraz sprzedaży i wynajmu nieruchomości komercyjnych - Property Stock. Spółka matka koncentruje się na organizacji eventów branżowych i wydawaniu prasy.

Spółka PTWP Event Center zarządza obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach. W 2022 roku PTWP planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW w Warszawie.

