Grupa PTWP zanotowała rekordowe wyniki i wypłaci solidną dywidendę

Grupa PTWP w ubiegłym roku osiągnęła rekordowe wyniki. Przychody wzrosły o ponad połowę. Wynik EBITDA poprawiono o niemal jedną czwartą. Dwucyfrowy był także wzrost zysku netto. Rok 2022 był czasem rozwoju działalności grupy i wzrostów w głównych obszarach jej działalności.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP wyniosły 85,864 mln zł, co oznacza wzrost o 55,4 proc. rok do roku.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wyniósł 12,679 mln zł, co oznacza wzrost o 17,8 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.

Zysk netto sięgnął 9,378 mln zł i był wyższy rok do roku o 16,2 proc.

W komunikacie Grupy PTWP czytamy, że na wynik spółki wpłynęło m.in. zwiększenie przychodów netto ze sprzedaży, przy jednoczesnym pilnowaniu kosztów, jak również umorzenie subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju (kwota 1,5 mln zł), a także rezerwy i odpisy aktualizacyjne.

Czas rozwoju wszystkich obszarów działalności grupy

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, stwierdził, że ubiegły rok uważa za bardzo udany. - Pomimo tego, że miniony rok naznaczony był skutkami pandemii, wojny w Ukrainie, a w konsekwencji znaczącymi zmianami geopolitycznymi i gospodarczymi, Grupa PTWP dostosowała organizację do niestabilnych warunków biznesowych i społecznych, tym samym osiągając rekordowe wyniki finansowe w raportowanym okresie – napisał Wojciech Kuśpik w liście do akcjonariuszy.

Ubiegły rok był czasem konsekwentnego rozwoju działalności grupy i wzrostów w każdym z trzech głównych jej obszarów. - Wzmocniliśmy pozycję serwisów online, zorganizowaliśmy prestiżowe wydarzenia i sprawnie zarządzamy obiektami. Przeprowadziliśmy wiele procesów wspierających codzienne funkcjonowanie spółek, zainwestowaliśmy w rozwój nowych produktów, zoptymalizowaliśmy model biznesowy. Portale Grupy PTWP w 2022 roku odwiedzało miesięcznie 13,3 mln unikalnych użytkowników, plasując wydawcę w czołówce mediów biznesowych w Polsce. Każdy z serwisów jest lub dąży do bycia liderem w swojej specjalizacji, niezmiennie utrzymując mocną pozycję na rynku medialnym – napisał Wojciech Kuśpik.

W minionym roku grupa zorganizowała liczne wydarzenia, na czele z kolejną edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W sumie Grupa PTWP organizuje co roku około 50 spotkań biznesowych i konferencji. Obok Europejskiego Kongresu Gospodarczego do najbardziej znanych i prestiżowych należą: 4Design Days, Property Forum, Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress). Każde z tych wydarzeń odbyło się w modelu hybrydowym i dzięki dodatkowej formule online zyskało jeszcze szersze zasięgi.

Grupa przeznaczy siedem milionów na dywidendę

Zarząd spółki podjął decyzję o rekomendowaniu radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 7 003 231,20 zł (po 5,66 zł brutto na jedną akcję). W dywidendzie mają nie uczestniczyć akcje własne. Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 10 lipca 2023 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustalony został 18 lipca 2023 r.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, spółka matka grupy kapitałowej PTWP, działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach – to obszary, na których skupia się obecnie aktywność grupy. Należąca do grupy spółka PTWP-Online jest wydawcą 18 specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, pulsHR.pl oraz serwisów internetowych i tytułów prasowych w kategorii przemysł, ochrona zdrowia i rolnictwo.

