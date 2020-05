Grupa PZU notuje spadek zysku o kilkadziesiąt procent

Zysk netto Grupy PZU w I kwartale 2020 roku przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 116 mln zł wobec 747 mln zł w 2019 r., to spadek o 84,5 proc. - podała spółka. Wynik netto w tym czasie wyniósł 289 mln zł i był niższy o 71,4 proc. od wyniku za analogiczny okres 2019 roku.

Sektor bankowy w Polsce już pod koniec marca 2020 roku odczuł negatywne skutki pandemii, co odbiło się również na bankach działających w Grupie PZU.

PZU posiada udziały w Alior Banku i Pekao.

Wpływ na działalność Grupy PZU miał także m.in. niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych, w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na rynku kapitałowym na skutek pandemii COVID-19.

"Wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku wyniósł 289 mln zł i był niższy o 71,4 proc. od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 116 mln zł wobec 747 mln zł w 2019 roku (spadek o 84,5 proc.)" - poinformowało PZU w piątkowym raporcie.



Spółka zaznaczyła, że z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, wynik netto spadł o 20,4 proc. względem ubiegłego roku.



Z kolei wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku wyniósł 2,9 proc., co oznacza spadek o 16,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.