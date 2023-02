Grupa PZU ostrzega przed fałszywymi reklamami usług inwestycyjnych dla seniorów

Grupa PZU nie oferuje "funduszu aktywnego zarabiania Emeryt+" - poinformowała Grupa i ostrzegła przed fałszywymi w internecie reklamami usług inwestycyjnych dla seniorów. Grupa zwróciła się do klientów, by zachowali szczególną ostrożność i nie klikali w linki pochodzące z niesprawdzonego źródła.

"Reklamy i wpisy dotyczące rzekomego programu Emeryt+ podszywają się pod PZU, wykorzystując naszą nazwę oraz logotyp" - wskazała w poniedziałkowej informacji Grupa PZU, która ostrzegła przed publikowanymi przez oszustów w internecie fałszywymi reklamami usług inwestycyjnych dla seniorów.

Podkreślono, że Grupa PZU nie oferuje "żadnego funduszu aktywnego zarabiania Emeryt+".

Wyjaśniono, że spółki Grupy PZU prowadzą działalność komunikacyjną i marketingową wyłącznie za pośrednictwem własnych, oficjalnych kanałów, w tym profilów i kont w mediach społecznościowych.

Grupa zwróciła się do klientów, by zachowali szczególną ostrożność. "By nie paść ofiarą oszustów, należy zwracać uwagę na nazwy profili, które zamieszczają tego rodzaju wpisy lub reklamy, a także stron internetowych, do których kierują" - przypomniano.

Jak wyjaśniono, "dziwne, podejrzane nazwy lub niewielka liczba obserwujących dany profil są ważnym sygnałem ostrzegawczym". Podkreślono, że nie należy klikać w żadne linki pochodzące z niesprawdzonego źródła lub kierujące do takiego.

Przekazano, by próby wyłudzeń zgłaszać na adres: www.rzecznik@pzu.pl lub do właściwych organów ścigania.

