Grupa PZU wybuduje nowoczesny biurowiec w centrum Wrocławia

Grupa PZU wybuduje we Wrocławiu przy ul. Oławskiej nowoczesny i ekologiczny biurowiec. Budynek ma być gotowy do 2022 roku, będzie miał siedem naziemnych kondygnacji oraz około 14 tys. metrów kwadratowych powierzchni do wynajmu.

Jak podano w przesłanym PAP komunikacie, na generalnego wykonawcę biurowca, który powstanie przy ul. Oławskiej 35 we Wrocławiu, Grupa PZU wybrała firmę Warbud. Komercjalizacją powstałej powierzchni biurowo - usługowej zajmie się z kolei firma CBRE. Inwestorem całości jest Tower Inwestycje - spółka z Grupy PZU.

"Zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2022 roku. Budowa nowego budynku rozpocznie się 24 lutego br. na działce położonej w ścisłym centrum Wrocławia, na której od 1970 roku stał budynek PZU projektu Ryszarda Natusiewicza. Ze względu na stan techniczny stary biurowiec został rozebrany w 2017 roku" - napisano w komunikacie.

Spółka Tower Inwestycje na generalnego wykonawcę wybrała firmę Warbud, a późniejszą komercjalizację powierzchni nowego biurowca przy ul. Oławskiej 35 we Wrocławiu powierzyła CBRE.

Jak podano, w zaprojektowanym biurowcu szczególny nacisk położono na zastosowanie rozwiązań proekologicznych w tym systemów oszczędzania energii i wody, zielone dachy, czy miejsca parkingowe ze stacjami ładowania dla samochodów o napędzie elektrycznym. Dodatkowo inwestor przewidział w projekcie infrastrukturę dla osób korzystających z rowerów w tym prysznice, szatnie, suszarnie, a także samoobsługową stację rowerową.

W biurowcu zostanie zastosowany system kontroli dostępu, ochrona i monitoring 24h, automatyka budynkowa BMS (Building Management System) oraz "zasilanie dwustronne" budynku wraz z rezerwą miejsca na generator. W pomieszczeniach biurowych zostaną zastosowane m.in. trójszybowe selektywne zestawy okienne, akustyczne podwieszane sufity oraz energooszczędne oświetlenie LED - czytamy w komunikacie.

Biurowiec będzie miał 7 kondygnacji naziemnych oraz 3 podziemne z ponad 140 miejscami parkingowymi. Łączna powierzchnia najmu wyniesie ok. 14 tys. m kw. Pomieszczenia biurowca będą wyróżniały się wysokim standardem i funkcjonalnością dostosowaną do indywidualnych oczekiwań najemców. Budynek spełni szereg wymogów brytyjskiego systemu certyfikacji BREEAM i wg przyjętych kryteriów otrzyma certyfikat na bardzo wysokim poziomie "Excellent".

"We Wrocławiu powstaje teraz około 128 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Tylko w 2019 roku, na rynek trafiło ponad 140 tys. m kw. takich biur. To imponujące dane, które potwierdzają bardzo duży potencjał stolicy Dolnego Śląska. Najemcy cały czas poszukują projektów takich, jak ten realizowany przez Tower Inwestycje" - powiedział cytowany w komunikacie Paweł Boczar, szef wrocławskiego biura CBRE.

Tower Inwestycje to spółka celowa Grupy PZU, która powstała w 1998 roku. Przedmiotem jej działalności jest lokowanie wolnych środków finansowych w obrębie działalności inwestycyjnej i deweloperskiej w zakresie budowy nieruchomości komercyjnych. W przyszłości spółka planuje zarządzać i administrować nieruchomościami.