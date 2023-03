Grupa PZU: zysk za 2022 r. wyniósł 3,37 mld zł wobec 3,34 mld zł za 2021 r. (aktualizacja)

W 2022 r. Grupa PZU miała 3,37 mld zł zysku wobec 3,34 mld zł za 2021 r. - poinformował w czwartek ubezpieczyciel. Jak wskazała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, w ubiegłym roku Grupa osiągnęła najwyższy w swojej historii przypis składki brutto na poziomie 26,7 mld zł.

Prezes dodała, że w 2022 roku Grupa wypracowała "najwyższy wynik netto od debiutu PZU SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed 13 laty".

Wskazała, że zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 3,374 mld zł, co daje zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 19,5 proc., to o 2,1 p.p. powyżej strategii spółki i 0,9 p.p. powyżej poziomu z roku 2021."Rezultat ten osiągnęliśmy przy regularnych wypłatach dywidendy. Od 2010 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy PZU SA przeznaczył już łącznie ponad 27,2 mld zł" - zaznaczyła Beata Kozłowska-Chyła.

Prezes podkreśliła, że w 2022 r. Grupa PZU osiągnęła najwyższy w swojej historii przypis składki brutto na poziomie 26,7 mld zł, przekraczając cel strategiczny na 2024 rok o ponad 0,5 mld zł.

"W porównaniu z rokiem poprzednim, przypis wzrósł o 1,6 mld zł, co przełożyło się na rekordową sprzedaż zarówno na poziomie kwartalnym, jak i całorocznym" - podała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Poinformowała też, że w IV kwartale ub.r. sprzedaż ubezpieczeń osiągnęła niemal 7,7 mld zł, rosnąc o 12,3 proc. rok do roku, "co także jest historycznie najlepszym wynikiem". "Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, gdzie sprzedaż w ub.r. wzrosła o 10 proc., a w samym IV kw. o 13,6 proc., przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności" - podkreśliła Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Jak wynika z informacji Grupy, zebrana przez nią na polskim rynku składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła w 2022 r. o 10 proc., do 15,5 mld zł, a w IV kw. o 13,6 proc. r/r, do ponad 4,6 mld zł.

"Najmocniejszy wzrost sprzedaży rok do roku PZU osiągnął w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych - o 15,1 proc. (w samym IV kw. o 20,8 proc. r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych (o 37,5 proc. w całym roku i 50,8 proc. w IV kw.). W segmencie komunikacyjnym przypis składki w 2022 r. wzrósł o 6,4 proc., a w IV kw. o 7,2 proc. r/r, przy czym nastąpiło to głównie dzięki bardzo dobrej dynamice sprzedaży polis autocasco, która wzrosła w całym ub.r. o 14,5 proc., a w IV kw. o 13,4 proc. r/r." - poinformowała Grupa.

Jak zwrócił uwagę Tomasz Kulik z zarządu Grupy PZU i dyrektor finansowy, od początku 2021 r. na polskim rynku następuje coraz szybszy przyrost liczby polis AC w relacji do OC. "W ostatnich dwóch latach poziom tego wysycenia zwiększył się o 2,6 p.p. - do 30,5 proc. Rosnąca liczba umów w połączeniu z wyższą średnią składką, wynikającą ze wzrostu wartości pojazdów i tym samym sum ubezpieczeń, powinna prowadzić do kontynuacji wzrostu przypisu z autocasco, zarówno w segmencie masowym, jak i korporacyjnym" - ocenił. Jego zdaniem spodziewana jest kontynuacja tego trendu w tym roku.

Grupa podała, że w ubiegłym roku składka na życie wyniosła 8,6 mld zł, czyli o 1,9 proc. mniej r/r, a w IV kw. ponad 2,3 mld zł, to wzrost o 8,5 proc. r/r, przy wzroście rentowości o 4,5 p.p. do 17,3 proc. (w IV kw. o 9,7 p.p. do 19,2 proc.).

Prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska zaznaczyła, że w segmencie ubezpieczeń indywidualnych - mimo spadku w całym roku - w IV kw. składka wzrosła o 36,6 proc. r/r.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i ma 22 mln klientów w pięciu krajach.

Ze sprawozdania Grupy za 2022 wynika, że Skarb Państwa na koniec ub.r. miał 34 proc. udziału w kapitale i głosach, a fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE - 6 proc., pozostałe 60 proc. stanowili akcjonariusze poniżej progu 5 proc. Na koniec 2022 roku udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU wyniósł odpowiednio 16,7 proc., to spadek o 0,8 p.p. r/r, oraz 3,6 proc., czy mniej o 0,5 p.p. r/r.

