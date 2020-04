Grupa Rainbow Tours ze spadkiem przychodów w marcu o 39,3 proc.

Łączne skonsolidowane przychody grupy Rainbow Tours ze sprzedaży w marcu 2020 roku wyniosły 41,5 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku stanowi spadek sprzedaży o około 39,3 proc., a w okresie styczeń-marzec 2020 wyniosły 274 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2019 stanowi wzrost o 11,2 proc. - poinformowała spółka.