Grupa Santander Bank Polska ze spadkiem zysku, ale niższym od oczekiwań

W I kwartale 2021 roku zysk przed opodatkowaniem Grupy Santander Bank Polska wyniósł 361,5 mln zł i zmniejszył się o 6,1 proc. rok do roku, a zysk należny akcjonariuszom banku wyniósł 152 mln zł i był niższy o 11,2 proc. rok do roku - poinformował Santander Bank Polska. Zysk banku okazał się znacznie powyżej oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 123,2 mln zł.

Ponad 300 mln zł obciążeń podatkowych

Ponad 149 mld zł należności od klientów

