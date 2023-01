Grupa Tauron bez węglowych aktywów wydobywczych

Grupa energetyczna Tauron weszła w nowy rok bez węglowych aktywów wydobywczych. W ostatnim dniu 2022 roku sfinalizowano zapowiadaną od kilku miesięcy transakcję sprzedaży 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa - poinformował w poniedziałek Tauron.

Spółka Tauron Wydobycie skupia trzy kopalnie węgla kamiennego: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach. Zaopatrują one w węgiel Grupę Tauron, ale także innych odbiorców.

W poniedziałkowym komunikacie prasowym Taurona prezes Grupy Paweł Szczeszek ocenił, że proces wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy Tauron to jeden z najważniejszych procesów jej transformacji energetycznej w ostatnich latach. "Wydzielenie kopalń ze struktur Grupy było uzasadnione zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych" - skomentował Szczeszek. Przypomniał, że obecnie trwają także prace związane z wydzieleniem aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

W trzech kwartałach ub. roku produkcja węgla w kopalniach Taurona wyniosła 3,4 mln ton i była o 8 proc. niższa od tej z 2021 roku, zaś sprzedaż węgla spadła o 13 proc., do 3,47 mln ton. 57 proc. swojego zapotrzebowania Tauron pokrył surowcem z trzech własnych kopalń, wobec dwóch trzecich pokrycia potrzeb Grupy w pierwszym półroczu zeszłego roku.

Jak wcześniej informowano, cenę nabycia 100 proc. akcji Tauronu Wydobycie przez Skarb Państwa ustalono na symboliczną złotówkę. Wcześniej spółka wydobywcza została oddłużona względem spółki-matki. Zakup kopalń przez Państwo był także uwarunkowany nieskorzystaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu akcji spółki.

Bezpośrednie przejęcie kontroli nad górniczymi firmami przez Skarb Państwa to element porządkowania struktury organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego. Wcześniej w podobny sposób - również za 1 zł za każdy przejmowany pakiet - Skarb Państwa odkupił od akcjonariuszy (państwowych spółek) akcje Polskiej Grupy Górniczej.

Zgodnie z planem, Skarb Państwa ma przejąć także firmę Węglokoks Kraj. W ten sposób wszystkie podmioty wymienione w zawartej w maju 2021 r. umowie społecznej dla górnictwa, i mogące korzystać z publicznego wsparcia, będą skupione w ręku jednego, państwowego właściciela.

W grudniu ub. roku Tauron Wydobycie zawarł z Ministrem Aktywów Państwowych umowę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki - to forma wynikającej z tzw. ustawy górniczej dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Dokapitalizowanie zrealizowano w formie obligacji skarbowych wartych 177,6 mln zł. Pozyskane środki będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kopalń.

"Zakończenie procesu sprzedaży akcji Tauron Wydobycie, a w kolejnym kroku wydzielenie węglowych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego odblokuje nasz potencjał inwestycyjny poprzez wzmocnienie pozycji Grupy w relacjach z instytucjami finansowymi. Największy strumień finansowy skierujemy w najbliższych latach na rozbudowę aktywów OZE oraz rozwój sieci elektroenergetycznych" - zapowiedział Paweł Szczeszek.

Zmianie własnościowej towarzyszy porozumienie społeczne dotyczące gwarancji pracowniczych dla ponad 6-tysięcznej załogi spółki Tauron Wydobycie. Jak informowano na początku grudnia ub. roku, w tej sprawie osiągnięto wstępne porozumienie, nie podano jednak jego szczegółów. Nieoficjalnie wiadomo, iż górnicy mają otrzymać m.in. gwarancje zatrudnienia oraz świadczenie finansowe rzędu 10-12 tys. zł w dwóch transzach.

