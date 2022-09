Grupa TIM z rekordowymi przychodami i zyskami

Grupa kapitałowa TIM osiągnęła w pierwszej połowie 2022 roku najwyższe w historii przychody ze sprzedaży (772,5 mln zł, +28,2 proc. rdr), zysk netto (60,4 mln zł, +40,3 proc. rdr) i zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji - EBITDA (92,5 mln zł, +38,1 proc. rdr).

Skonsolidowany zysk netto największej w Polsce platformy e-commerce z ofertą produktów elektrotechnicznych wzrósł w pierwszym półroczu 2022 roku o 40,3 proc. rdr, jednostkowy w tym samym czasie zwiększył się o 68,9 proc. rdr.

W pierwszym półroczu 2022 roku wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności grupy zwiększyły się w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku.

W okresie od lipca 2021 roku do czerwca 2022 roku grupa miała najwyższe w historii przychody ze sprzedaży i skonsolidowany zysk EBITDA.

Znacznie wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku były wskaźniki rentowności.

- Dynamiczny rozwój technologii, rosnące oczekiwania klientów końcowych oraz zmienna sytuacja rynkowa stanowią obecnie duże wyzwanie. Stąd nasza nowa strategia: „Ułatwiać pracę profesjonalistom” – mówi prezes Krzysztof Folta. – Chcemy to osiągnąć poprzez dostarczanie szerokiej oferty produktowej na rynkowych warunkach, jak i maksymalizację wygody korzystania z platformy e-commerce czy dostęp do wiedzy wspierającej naszych klientów w rozwiązywaniu problemów towarzyszących im w codziennej pracy. Z kolei 3LP konsekwentnie umacnia się na rynku logistyki kontraktowej. Pozyskuje nowych klientów spoza grupy, rozwija współpracę z dotychczasowymi i jednocześnie uruchamia nowe lokalizacje – dodaje.

Pierwsze półrocze 2022 roku zdominowały wyniki sprzedażowe marca

3LP to spółka zależna TIM-u, która jest operatorem centrów logistycznych, oferującym usługi fullfilmentu dla podmiotów z sektora e-commerce.

Przychody ze sprzedaży 3LP wyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku 76,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Przychody ze sprzedaży usług logistycznych dla klientów spoza grupy wzrosły rok do roku o 6 proc., do ponad 34,7 mln zł.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży TIM-u wzrosły dynamiczniej niż przychody skonsolidowane – o 29,5 proc., do 737,9 mln zł. Rozkład sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku był niestandardowy - przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale okazały się znacząco wyższe (o 14 proc.) od uzyskanych w drugim kwartale.

- Całe pierwsze półrocze zdominowały wyniki sprzedażowe marca, który okazał się lepszy od analogicznego okresu 2021 roku aż o 65 proc. Inwazja Rosji na Ukrainę, rosnące ceny surowców i energii spowodowały dużą rynkową niepewność, co w pierwszych tygodniach wojny przełożyło się na wzmożony popyt – wyjaśnia Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM-u.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku liczba klientów kluczowych, czyli realizujących sprzedaż wyższą niż 1500 zł miesięcznie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o ponad 27 proc. w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2021 roku. Grono klientów lojalnych, realizujących zakupy w co najmniej sześciu z ostatnich 12 miesięcy, zwiększyło się w tym samym czasie o 17,6 proc.

Produkty stosowane w obszarze odnawialnych źródeł energii w czasach kryzysu

Coraz istotniejszą kategorię sprzedażową stanowią produkty stosowane w obszarze odnawialnych źródeł energii. Sprzedaż samej fotowoltaiki w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 50,8 mln zł, co oznacza wzrost o 96 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Wynik ten w dużej mierze był zdeterminowany rekordowym pierwszym kwartałem, a w szczególności marcem 2022 roku, po którym nastąpiło przewidywane spowolnienie na rynku inwestycji fotowoltaicznych, spowodowane niekorzystnymi zmianami sposobu rozliczania energii wytwarzanej przez prosumentów.

Nie oznaczało to jednak trwałego spadku zainteresowania całą kategorią produktów z zakresu OZE czy efektywności energetycznej, przede wszystkim z uwagi na narastający kryzys energetyczny, z którym przyjdzie się zmierzyć całej Europie – podała spółka.

Wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności były wyższe niż rok temu

Skonsolidowany zysk netto wzrósł w pierwszym półroczu 2022 roku o 40,3 proc. w ujęciu rocznym, jednostkowy w tym samym czasie zwiększył się o 68,9 proc. rdr., do niemal 60,8 mln zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności grupy zwiększyły się w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku - skonsolidowana marża EBITDA wzrosła z 11,1 proc. do 12 proc., zaś marża zysku netto - z 7,1 proc. do 7,8 proc.

- Analizując wyniki finansowe TIM-u warto przyjąć perspektywę dłuższą niż tylko pierwsze półrocze 2022 roku. Jeśli spojrzymy na ostatnie 12 miesięcy, czyli okres od lipca 2021 roku do czerwca 2022 roku, zobaczymy najwyższy w historii skonsolidowany zysk EBITDA w wysokości 170 mln zł, przychody ze sprzedaży grupy sięgające niemal 1,5 mld zł czy skonsolidowane aktywa na poziomie 706 mln zł - komentuje Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM-u.

TIM jest największą w Polsce platformą e-commerce z ofertą produktów elektrotechnicznych. Tworzy grupę kapitałową wraz ze spółką 3LP – operatorem centrów logistycznych, oferującym usługi fullfilmentu dla podmiotów z sektora e-commerce.

