Grupa TIM z zyskiem netto wyższym o 250 proc.

TIM, dystrybutor materiałów elektrotechnicznych, właściciel największej platformy e-commerce B2B w Polsce, uzyskał w okresie I-III kw. 2021 roku skonsolidowane przychody na poziomie 950,6 mln zł. Były one wyższe o 1/4 w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Przychody jednostkowe wzrosły o ponad 1/3, do 904,9 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 69,6 mln zł, zwiększył się więc w ujęciu rocznym o 250 proc.

Jak informuje, najczęściej rejestrującą grupą klientów są instalatorzy - stanowią ponad 50 proc. wszystkich rejestracji. Po dziewięciu miesiącach 2021 roku w strukturze sprzedaży o 2 punkty procentowe wzrósł udział sprzedaży do tego segmentu. To konsekwencja działań prosprzedażowych ukierunkowanych na zwiększanie udziału firm instalatorskich w całości generowanych przychodów - informuje zarząd.Czytaj: TIM z kolejnym rekordem przychodów. Sprawdzają się alternatywne modele sprzedaży W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku koszty operacyjne grupy wyniosły 860,3 mln zł, czyli wzrosły o 18,3 proc. rdr. Główną składową tych kosztów była wartość sprzedanych materiałów i towarów w wysokości 709,9 mln zł (wzrost o 19,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku).Dynamika zysków to zaś w dużej mierze efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz dobrego zarządzania rentownością – ocenia zarząd. Dzięki temu marża EBITDA Grupy wyniosła po trzech kwartałach 2021 roku 11,5 proc. vs 6,6 proc. po trzech kwartałach 2020 roku, zaś marża zysku netto – 7,3 proc. vs 2,6 proc. w analogicznym okresie 2020 roku.- Do poprawy rentowności działalności Grupy TIM przyczyniło się także to, że – niezależnie od rozwoju biznesu i dbania o marżę – w sposób ciągły pracujemy nad optymalizacjami procesów. Pozwala nam to ograniczać wzrost kosztów działalności podstawowej – podkreśla Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy spółki TIM. - W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku mieliśmy do czynienia z 18-proc. wzrostem kosztów operacyjnych rok do roku, podczas gdy skonsolidowane przychody wzrosły o 36 proc. Efekt działania dźwigni operacyjnej przełożył się na skokową poprawę rentowności Grupy – zauważa.Czytaj: TIM ustanowił rekord w sprzedaży online Debiut na GPW spółki 3LP, specjalizującej się w usługach logistycznych dla sektora e-commerce, planowany jest na pierwszy kwartał 2022 roku. Poprzedzi go oferta publiczna, która pozwoli sfinansować m.in. automatyzację procesów w nowej hali w Siechnicach koło Wrocławia, rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej oraz inwestycje w zrównoważony rozwój firmy zgodnie z przyjętą strategią ESG, w tym w energetykę odnawialną.- Działamy w modelu „asset light”. Nie ponosimy wydatków na budowę magazynów, a możemy skoncentrować się na ich wyposażeniu w najnowocześniejszą automatykę zwiększającą wydajność i sprawność procesów logistycznych, umożliwiających dynamiczne skalowanie operacyjne, dostosowywanie działalności do panujących warunków rynkowych i zwiększanie efektywności – wyjaśnia Maciej Posadzy, prezes zarządu spółki 3LP.Spółka TIM powstała w 1987 roku we Wrocławiu, a od 1998 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tworzy grupę kapitałową wraz ze spółką 3LP - operatorem centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach. Obiekt specjalizuje się w obsłudze podmiotów (także spoza Grupy) działających w sektorze e-commerce.