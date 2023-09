Grupa Würth kontynuuje proces przejęcia TIM

Grupa Würth pozostaje w pełni zaangażowana w przejęcie TIM SA i ogłosiła drugie wezwanie na wszystkie akcje TIM.

Drugie wezwanie stało się konieczne, ponieważ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie i skierował zgłoszenie do fazy pogłębionej analizy.

Zapisy na sprzedaż akcji w cenie 50,69 zł za jedną akcję rozpoczną się 28 września 2023 roku i potrwają do 27 października 2023 roku.

Główni akcjonariusze i kluczowi menadżerowie TIM SA, reprezentujący łącznie ok. 42 proc. ogólnej liczby akcji spółki zobowiązali się już do sprzedaży swoich akcji w ramach wezwania.

Wezwanie na akcje TIM SA ogłosiła FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, należącą do Grupy Würth. Celem Wzywającego jest osiągnięcie 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz wycofanie spółki z giełdy.

- Zgodnie z zapowiedziami, pozostajemy w pełni zaangażowani w proces przejęcia spółki. Jesteśmy pod wrażeniem dotychczasowego jej dynamicznego rozwoju i silnych kompetencji w zakresie e-commerce. Z radością powitamy zespół TIM w Grupie Würth - komentuje Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową produktów elektrotechnicznych w Grupie Würth.

Cena akcji w wezwaniu wynosi 50,69 zł za jedną akcję i jest równa cenie z pierwszego wezwania. Cena akcji w wezwaniu zawiera premię w wysokości 93,8 proc. w stosunku do ostatniego kursu zamknięcia przed ogłoszeniem przez spółkę przeglądu opcji strategicznych w dniu 22 sierpnia 2022 roku i 34,1 proc. premii względem ostatniej ceny akcji poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji przeprowadzenia pierwszego wezwania.

- Pozostajemy w stałym dialogu z UOKiK i utrzymujemy pełną współpracę. Nadal jesteśmy przekonani o uzyskaniu pozytywnej decyzji organów antymonopolowych, dlatego ogłosiliśmy drugie wezwanie. Oferujemy akcjonariuszom równie atrakcyjną cenę, jak w pierwszym wezwaniu. Cenę, która odzwierciedla potencjał jaki widzimy w spółce po wejściu w skład Grupy Würth - dodaje Ulrich Liedtke.

Grupa Würth to światowy lider w rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych, a wraz ze swoją jednostką zajmującą się hurtową sprzedażą artykułów elektrycznych, jeden z wiodących hurtowników w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ogłoszone wezwanie jest kontynuacją procesu przejęcia spółki, która jest największym w Polsce dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych. Okres zapisów w pierwszym wezwaniu na akcje spółki (ogłoszonym w kwietniu br.) upłynął, a transakcje nie zostały zawarte w związku z brakiem wydania decyzji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji Grupy Würth oraz spółką przed 23 sierpnia 2023 r., czyli ostatnim dniem przyjmowania zapisów w pierwszym wezwaniu.

Najwięksi akcjonariusze i kluczowi menedżerowie spółki, reprezentujący łącznie ok. 42 proc. ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w spółce, podpisali umowy ze spółką FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH. Zgodnie z zawartymi 24 marca 2023 r. umowami, Krzysztof Folta (prezes zarządu i założyciel spółki), Krzysztof Wieczorkowski (przewodniczący rady nadzorczej spółki), Piotr Tokarczuk (CFO spółki), Piotr Nosal (CCO Spółki), Maciej Posadzy (prezes zarządu 3LP SA), Ewa Folta oraz Jan Walulik zobowiązani są do złożenia zapisów na sprzedaż akcji w ramach wezwania po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję.

Jednocześnie postanowiono, że składy zarządów TIM i 3LP pozostaną bez zmian, kontynuując realizację swoich dotychczasowych strategii, ale w ramach i przy wsparciu Grupy Würth.

Zapisy do sprzedaży akcji w ramach wezwania przyjmowane będą od 28 września do 27 października 2023 r. Jeżeli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM SA. Następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wzywający zamierza wycofać spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.