Grupa zarządzająca wierzytelnościami z rekordowymi wpłatami i niższym zyskiem

Grupa Kredyt Inakso w roku obrotowym 2022/23 osiągnęła przychody netto na poziomie 219 mln zł notując 23,2 mln zł zysku netto wobec przychodów netto w wysokości 198,1 mln zł i 30,7 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2021/22.

Spółka Kredyt Inkaso zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami opublikowała wyniki za rok obrotowy 2022/23 ( 1 kwietnia 2022-31 marca 2023).

Grupa podała, że zakończyła rok obrotowy 2022/23 rok z rekordowym w swojej historii poziomem wpłat z zarządzanych portfeli w wysokości 317,5 mln zł (wzrost o 14 proc. rok do roku) wskazując, że w minionym roku obrotowym zawarła transakcje zakupu pakietów wierzytelności na kwotę prawie 120 mln zł wobec około 35,4 mln zł rok wcześniej.

Grupa w roku obrotowym 2022/23 osiągnęła przychody netto na poziomie 219 mln zł, czyli o 10 proc. większe niż rok wcześniej.

Spółka podała ponadto, że EBITDA gotówkowa grupy wzrosła o 7 proc. w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 168,9 mln zł. Grupa w roku obrotowym 2022/23 wypracowała 23,2 mln zł zysku netto, co licząc rok do roku oznacza spadek o 24 proc.

- W obecnym roku obrotowym w dalszym ciągu będziemy intensyfikować rozwój Grupy Kredyt Inkaso na trzech kluczowych dla nas rynkach, a więc w Polsce, Rumunii i Bułgarii –m.in. stwierdziła Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso, cytowana w komunikacie spółki.

– W ostatnich tygodniach sfinalizowaliśmy transakcję nabycia od Credit Agricole Bank Polska wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej ponad 123 mln zł. W kolejnych kwartałach spodziewamy się wzrostu podaży portfeli na rynku i jesteśmy na to gotowi – dodał Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie.

Firma podała, że lutym 2023 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt programu emisji obligacji spółki. W jego ramach Kredyt Inkaso będzie mogło wyemitować obligacje korporacyjne do łącznej kwoty 100 mln zł.

Spółka podała, że w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów jej papierami oraz kolejnymi potrzebami związanymi z rozwojem działalności, Kredyt Inkaso rozważa kolejną emisję obligacji korporacyjnych w okresie powakacyjnym.

