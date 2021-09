Grupa ZF zapowiada dalszy rozwój i wzrost zatrudnienia w Polsce

Wyspecjalizowana w zaawansowanych technologicznie komponentach dla motoryzacji Grupa ZF, która zainwestowała w Polsce ponad 300 mln euro tworząc blisko 10 tys. miejsc pracy, planuje dalszy rozwój i wzrost zatrudnienia, m.in. w kilku centrach inżynieryjnych oraz Zakładzie Elektroniki w Częstochowie.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach, przedstawiciele koncernu - jednego z największych obecnie pracodawców w krajowym sektorze automotive - zaprezentowali strategię Grupy na kolejne lata, określaną hasłem "Next Generation Mobility. Now". Strategię, opartą na rozwiązaniach mobilnych nowej generacji, promowały loty należącego do ZF sterowca, który pojawił się w regionach, gdzie działa firma.

Obecnie Grupa ma w Polsce cztery centra inżynieryjne, zatrudniające łącznie ponad 1,5 tys. pracowników: w Częstochowie (to największe centrum, gdzie pracuje ponad 500 osób), Łodzi (blisko 200 pracowników), Wrocławiu i Bielsku-Białej. W tym sektorze koncern co roku zwiększa zatrudnienie średnio o ok. 100-200 osób; obecnie w toku są 122 rekrutacje nowych pracowników. Grupa szuka m.in. inżynierów elektroników, informatyków i absolwentów kierunków pokrewnych.

Działalność badawczo-rozwojowa Centrum Inżynieryjnego Elektroniki ZF w Częstochowie stała się fundamentem uruchomienia w tym mieście nowego Zakładu Elektroniki, gdzie powstają zaawansowane elektroniczne podzespoły wspomagania jazdy, np. kamery oferujące 100-stopniowe pole widzenia. Łącznie w latach 2017-2025 swoje inwestycje w Polsce w tym obszarze Grupa ZF szacuje na ponad 100 mln euro, z których dotąd wydano połowę.

Obecnie stworzony kosztem ok. 50 mln euro częstochowski Zakład Elektroniki ma powierzchnię ok. 11 tys. m kw., zatrudnia prawie 200 osób i mieści 6-7 ciągów technologicznych. W kolejnych latach Grupa zamierza zainwestować w fabrykę kolejne ok. 50 mln euro, powiększając zakład i kilkakrotnie zwiększając zatrudnienie - w sierpniu rozpoczęły się prace budowlane przy nowej hali produkcyjnej. W Częstochowie będą powstawać zaawansowane systemy bezpieczeństwa dla motoryzacji, związane z technologiami wspomagania kierowcy w układach kierowania czy hamowania.

"Dzięki nowym inwestycjom częstochowski zakład przygotowuje się do uruchomienia produkcji seryjnej kolejnych elementów wspierających bezpieczeństwo kierowców i pasażerów oraz stanowiących elementy integracji z systemami autonomicznymi: elektroniczne moduły wspomagające prowadzenie pojazdu, kontrolery poduszek powietrznych i radary" - poinformował ZF.

Obecnie Grupa inwestuje w Polsce przede wszystkim w rozwój obszarów elektroniki i systemów wspomagania kierowcy. Przedstawiciele Grupy podkreślają, iż właśnie w polskich centrach inżynieryjnych powstają obecnie nowe, globalne rozwiązania technologiczne dla mobilności nowej generacji (ADAS) - chodzi o technologie np. na potrzeby zautomatyzowanych, a w przyszłości także autonomicznych samochodów.

"Posiadamy już wszystkie niezbędne technologie dla pojazdów i koncepcji mobilności nowej generacji. Już teraz ZF dysponuje wieloma rozwiązaniami w tym zakresie, które są w produkcji seryjnej lub też są do tego przygotowywane" - przekonywał we wtorek w Katowicach wiceszef dywizji ZF Electronics and ADAS, Andreas Teuner.

Chodzi m.in. o modułowe rozwiązania elektromobilności, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy czy superkomputery do zautomatyzowanych funkcji jazdy. Niektóre z tych rozwiązań, szczególnie z obszaru systemów wspomagania kierowcy, powstają w centrach inżynieryjnych ZF w Polsce.

Ponadto, zatrudnieni tam inżynierowie zajmują się projektowaniem, testowaniem i sprawdzaniem skuteczności elektronicznych systemów bezpieczeństwa. To zarówno systemy pasywne (np. elektroniczny moduł aktywowania poduszki powietrznej czy czujniki przyśpieszenia i ciśnienia), jak i systemy z obszaru ADAS (detekcja radarowo-wizyjna oraz moduły i komputery sterujące), a także układy kierownicze i hamulcowe (elektryczne wspomaganie kierownicy czy ABS, kontrola trakcji i stabilizacji toru jazdy).

W ostatnich dniach nad miastami, gdzie firma ZF ma swoje polskie fabryki, centra inżynieryjne i centra usług wspólnych, pojawił się Zeppelin ZF - sterowiec nowej generacji o długości 75 metrów, rozwijający prędkość ok. 100 km na godzinę. Współczesne sterowce produkowane są w miejscowości Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie mieści się główna siedziba ZF. Przeloty sterowca były dokumentowane i komentowane m.in. w mediach społecznościowych.

