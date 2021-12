Grupy finansowa Erste pożyczy Tauronowi 500 mln zł na "zielone" projekty

Tauron pozyskał od grupy finansowej Erste 500 mln zł kredytu na "zielone" inwestycje służące zmianie miksu wytwórczego Grupy, a także projekty z obszaru dystrybucji zwiększające efektywność energetyczną czy wspierające czysty transport - poinformowała spółka w środę.

Pozyskane przez Tauron środki posłużą do finansowania m.in. inwestycji w OZE, w tym w farmy wiatrowe i przemysłowe instalacje fotowoltaiczne.

"Inwestycje w odnawialne moce wytwórcze Grupy to priorytetowe zadania na najbliższą dekadę. Pozyskane właśnie środki pozwolą wzmocnić stabilność finansową i dynamicznie realizować nasze cele strategiczne. Umowa daje również wyraźny sygnał dla inwestorów, że Grupa zamierza konsekwentnie realizować Zielony Zwrot, kładąc nacisk przede wszystkim na transformację swojego miksu wytwórczego w kierunku OZE" - powiedział wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma, cytowany w środowej informacji spółki.

Kredyt z Grupy Erste to kolejne finansowanie pozyskane w ostatnim czasie przez Grupę Tauron w celu realizacji polityki tzw. Zielonego Zwrotu, czyli odejścia w miksie wytwórczym od węgla na rzecz nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii. W końcu października br. poinformowano, że Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Tauronowi 2,8 mld zł na inwestycje w sieci dystrybucji energii w południowej Polsce.

Półmiliardowy kredyt z Erste to pierwsza taka umowa Taurona z tym dostawcą usług finansowych - działającym w siedmiu krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia), zatrudniającym ok. 45 tys. pracowników i obsługującym ponad 16 mln klientów. W październiku ub. roku bank był także współorganizatorem emisji obligacji Taurona. Termin spłaty zaciągniętego obecnie kredytu to pięć lat od daty podpisania umowy.

Środki z kredytu Erste mogą również trafić m.in. na wdrażanie projektów w zakresie tzw. smart meteringu czy modernizacji oświetlenia ulicznego na lampy LED, a także rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Od niemal trzech lat Tauron, którego moce wytwórcze oparte są obecnie w większości o węgiel kamienny, realizuje politykę tzw. Zielonego Zwrotu, zakładającego znaczące inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii. Do 2025 roku Grupa chce dysponować mocą zainstalowaną 1,6 tys. megawatów w OZE.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl