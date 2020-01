Gryglas: intencją rządu jest utrzymanie miejsc pracy w ST3 Offshore

Intencją rządu jest utrzymanie miejsc pracy w ST3 Offshore i kontynuacja pracy spółki - powiedział w czwartek w Sejmie podsekretarz stanu w MAP Zbigniew Gryglas. Dodał, że liczy na wykorzystanie potencjału zakładu przy inwestycjach na Bałtyku.

Gryglas odpowiadał na pytania posłów KO z Pomorza Zachodniego o sytuację w przedsiębiorstwie ST3 Offshore w kontekście zgłoszonego na początku br. wniosku o upadłość spółki. Zlokalizowana w Szczecinie firma jest producentem stalowych fundamentów morskich farm wiatrowych. Pracuje tam około 300 osób.

"Intencją rządu jest utrzymanie tych miejsc pracy i kontynuacja działalności tak, żebyśmy mogli w ramach wielkiego projektu inwestycyjnego na polskim Bałtyku, jak najmocniej zaangażować firmy krajowe, by to one były dostawcami produktów, świadczyły usługi na rzecz morskiej energetyki wiatrowej" - powiedział Gryglas.

Według Gryglasa, przyczyn bardzo złożonej i trudnej sytuacji w ST3 Offshore należy szukać w początkach istnienia spółki. "Koszt inwestycji planowany wstępnie na około 50 mln (zł-PAP) był podwojony. Od początku pierwsze kontrakty, które zostały zawarte przez spółkę przyniosły olbrzymie straty" - powiedział. Jak dodał, "w tym okresie zasadniczy wpływ na zarządzanie spłką miał podmiot zagraniczny, który dysponował 80 procentowym udziałem w kapitale zakładowym tej spółki".

Na pytanie dlaczego Agencja Rozwoju Przemysłu i podmioty państwowe zdecydowały się na przejęcie odpowiedzialności za spółkę", Gryglas odparł, że właśnie "w poczuciu odpowiedzialności za załogę, za projekt, który za kilka lat daje ogromne nadzieje na rozwój regionu, daje nadzieje na rozwój także tej działalności, ale musimy tego czasu doczekać. Ten boom inwestycyjny, którego spodziewamy się na poslskim Bałtyku, i w którym chcemy, żeby nasze firmy wzięły jak największy udział czeka nas dopiero za kilka lat" - dodał.

Jak zapewniał, "nie porzucamy myśli o wykorzystaniu tego cennego majątku, znajdującego się w tej cennej lokalizacji, tych umiejętności pracowników, które są dla nas niezwykle ważne. Koncepcja, o której mówiłem miesiąc temu jest nadal aktualna. To wydzierżawienie majątku i kontynuacja działalności. Są dwa kontrakty, które dają nadzieję na przejście tego trudnego etapu i kontynuację działalności" - powiedział.

Gryglas poinformował także, że na 25 lutego br. sąd wyznaczył terminu rozprawy ws. wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego ST3 Offshore.