Gryglas o reaktywacji Fabryki Wagonów Gniewczyna: Przykład repolonizacji, reindustrializacji kraju

To przykład aktywnej polityki rządu w kierunku repolonizacji, reindustrializacji naszego kraju - mówił w środę wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas podczas konferencji na temat reaktywacji działalności Fabryki Wagonów Gniewczyna.

Jak powiedział wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych, chodzi o umowę zakupu majątku byłej Fabryki Wagonów w Gniewczynie przez PKP Cargo. "Celem tej transakcji jest wznowienie produkcji wagonów w tym mieście, regionie, który posiada wieloletnie tradycje produkcji nowoczesnych wagonów" - wskazał.

Dodał, że spółka PKP Cargo dysponuje flotą ok. 55 tys. wagonów, a do 2024 r. planuje zakupić 1,2 tys. platform do przewozu kontenerów. "Miejmy nadzieję, że te platformy, a także inne nowoczesne wagony powstaną w Gniewczynie" - mówił.

Gryglas przekazał, że została zawarta umowa inwestycyjna z Agencją Rozwoju Przemysłu, która wystąpi w tym projekcie jako partner finansowy oraz z obecnym w Polsce inwestorem amerykańskim. "Z inwestorem branżowym zostanie uruchomiony nowoczesny zakład (...). Za kilka miesięcy wróci tam produkcja, wrócą także pracownicy" - powiedział.

Wiceminister ocenił, że ta transakcja jest przykładem "aktywnej polityki rządu w kierunku repolonizacji, w kierunku reindustrializacji naszego kraju". "O sile państwa decyduje w dużym stopniu jego potencjał gospodarczy" - stwierdził.

