Gryglas: W obecnej sytuacji musimy zweryfikować stopień odchodzenia od węgla

W obecnej sytuacji musimy zweryfikować stopień odchodzenia od węgla - ocenił we wtorek były wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, w kontekście wojny na Ukrainie. Jego zdaniem, bezpieczeństwo zapewni nam sektor energetyczny oparty także o odnawialne źródła energii.

Były wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, członek Rady Nadzorczej PGE podczas debaty zorganizowanej we wtorek podczas drugiego dnia VIII Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie odniósł się do pytania o kontynuowanie zielonej transformacji w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

"Musimy dbać o bezpieczeństwo, musimy przede wszystkim liczyć na siebie. To bezpieczeństwo zapewni nam sektor energetyczny zdywersyfikowany, czyli oparty także o odnawialne źródła energii, o energię z polskiego Bałtyku - wiemy, że tej energii za kilka lat możemy mieć już prawie 20 proc. Musimy kontynuować także rozwój energetyki wiatrowej lądowej" - zwrócił uwagę Zbigniew Gryglas.

Trwający w ostatnich latach boom na fotowoltaikę ocenił jako pozytywne zjawisko. Dodał, że z punktu widzenia państwa polskiego istotna jest także energetyka jądrowa, bo - jego zdaniem - zapewni stabilizację całego systemu. "Nie ma jakiegoś odwrotu od tej strategii, która zakłada rozwój energetyki jądrowej" - uzupełnił.

Według niego, zwłaszcza w ciepłownictwie przyszłość należy do biogazu. "Nasi sąsiedzi, Niemcy dzisiaj już przesyłają biogaz do miejsca, w którym można wykorzystać energię cieplną. Wiemy, że biogazownie znajdują się często na terenach rolnych, tam, gdzie potrzeb związanych z ciepłem jest niewiele - jedyny sposób to przesłać ten gaz i móc wytwarzać energię na odległość" - wyjaśnił były wiceminister aktywów państwowych.

Ocenił, że w dalszej perspektywie jest też wodór. "Pewnie będzie to paliwo przyszłości bądź też sposób na magazynowanie energii elektrycznej" - dodał Gryglas.

Jego zdaniem, należy rozwijać wszystkie dostępne technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. "W obecnej sytuacji musimy także zweryfikować stopień odchodzenia od węgla - to jest wszak nasze paliwo i myślę, że jeszcze przez dłuższy czas będziemy wykorzystywać to paliwo" - stwierdził były wiceszef MAP.

Prezes PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak podkreślił, że zgodnie z przyjętą strategią, spółka zmierza w kierunku wytwarzania energii i ciepła ze źródeł nisko i zeroemisyjnych. "To, czego życzylibyśmy sobie od Komisji Europejskiej, to przede wszystkim dostosowanie tempa zmian, czy osiągania celów do rzeczywiście realnych możliwości. Jesteśmy za ewolucją, a nie za rewolucją w dziedzinie transformacji energetyki" - dodał.

Zdaniem wiceprezesa PGE Dystrybucja S.A. Jana Frani w aktualnej sytuacji geopolitycznej boom na odnawialne źródła energii mamy na razie za sobą. "Mówię tutaj zarówno o źródłach prosumenckich, jak również o wiatrakach, ponieważ zarówno zasoby wiatrowe i wodne mamy ograniczone, jeśli chodzi o Polskę. Więcej chyba mielibyśmy słońca, jeśli chodzi o południowo-wschodnią Polską. Stąd rzeczywiście jest dużo wniosków w przyłączenie źródeł podmiotów wytwarzających energię elektryczną ze słońca i to jest nasze techniczne wyzwanie na najbliższe lata" - przekazał.

Prezes Tauron Ciepło Marcin Staniszewski ocenił, że technologie oparte na OZE będą potrzebne również w polskim systemie elektroenergetycznym. Zaznaczył, że strategia Grupy Tauron zakłada kontynuację zielonego zwrotu, również w ciepłownictwie. "Nasza strategia w Tauron Ciepło opiera się na tym, żeby do 2030 roku zwiększyć OZE razy dwa, oczywiście mówię o biomasie w systemach kogeneracyjnych. Jeżeli chodzi o emisję CO2 - zmniejszenie jej o połowę, jak również znaczna redukcja węgla. Planujemy wdrożyć tę strategię w ciągu 10 lat" - przekazał Staniszewski.

Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV Bogdan Szymański poinformował, że w kwietniu i maju br. rynek fotowoltaiczny przeżywał kryzys - firmy raportowały spadek zainteresowania fotowoltaiką o 70-90 proc. "Teraz ten rynek bardzo mocno się odbudowuje. Patrząc na popularną wyszukiwarkę internetową, zapytania o fotowoltaikę zbliżają się do historycznych maksimów. Powodem tego są oczywiście rosnące ceny energii i większość prosumentów, a także firm widzi w fotowoltaice szansę na obniżenie rachunków za energię" - stwierdził Szymański.

Były wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas podsumował, że należy "kompletnie zmienić swoje podejście do tradycyjnej energetyki, taką jaką znamy od wielu lat".

Dodał, że jeszcze wiele do zrobienia jest w kwestiach regulacyjnych, które "nastręczają problemów, głównie na poziomie europejskim". Odniósł się również do ceny uprawnień do emisji CO2. "To powoduje, że polskie przedsiębiorstwa już płacą więcej za uprawnienia do emisji niż pozyskujemy jako kraj na transformację energetyki. To oznacza tak naprawdę, że Polska finansuje dzisiaj transformację w innych krajach" - dodał Gryglas.

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ je/

