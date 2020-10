Gryglas: za kilkanaście lat w Polsce będzie zrównoważony miks energetyczny

Za kilkanaście lat w Polsce będziemy mieli zrównoważony miks energetyczny – mówił w czwartek we Wrocławiu podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas. Naszą specjalnością może być sektor biogazu - dodał.

Gryglas, który jest również pełnomocnikiem ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, w czwartek uczestniczy w odbywającym się w stolicy Dolnego Śląska VI Kongresie Energetycznym.

Podsekretarz podkreślił, że Polska po transformacji energetycznej będzie krajem "niesłychanie nowoczesnym". Wskazywał przy tym, że za kilkanaście lat w Polsce będzie zrównoważony miks energetyczny. Jak mówił, w planach jest budowa reaktorów jądrowych, a w miksie znaczącą pozycję będą miały odnawialne źródła energii, fotowoltaika oraz morska energetyka wiatrowa. Istotną rolę zdaniem Gryglasa mogą odegrać też biogazownie.

"Sektor biogazu może być polską specjalnością. Nasze możliwości produkcji biometanu są oceniane na 7 mld metrów sześcienny, to jest niemal poziom importu gazu do Polski z kierunku wschodniego" - mówił Gryglas.

Powołując się na raport jednej ze światowych agencji energetycznych wskazał, że w Chinach do roku 2040 planuje się w morskiej energetyce wiatrowej budowę siłowni o łącznej mocy 110 GW. "W tym raporcie podano, że morska energetyka wiatrowa mogłaby zapewnić pełne potrzeby ludzkości w zakresie energii" - mówił Gryglas.

W tym kontekście Gryglas mówił też o planach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie. "W Brukseli usłyszałem o dwóch +piątkach+, czyli pięciokrotny wzrost mocy w morskiej energetyce wiatrowej w Europie do 2030 r. - dziś ta moc to 20 GW, czyli do 2030 r. Europa chciałaby osiągnąć 100 GW, i kolejna piątka do 2040 r., czyli już 500 GW w morskiej energetyce wiatrowej" - mówił.

W Polsce - jak wskazywał - planowane jest osiągnięcie 11 GW mocy z morskiej energetyki wiatrowej do roku 2040 r.