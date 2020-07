Grzegorz Kłoczko, Janusz Niedziela i Magdalena Niegierewicz w Radzie Nadzorczej Polskiego Radia

Rada Mediów Narodowych podczas piątkowego posiedzenia powołała nową Radę Nadzorczą Polskiego Radia. W jej skład wchodzą Grzegorz Kłoczko, Janusz Niedziela oraz Magdalena Niegierewicz - poinformował w piątek PAP przewodniczący RMN Krzysztof Czabański.

Dotychczas w skład rady wchodzili Albert Dreger, Grzegorz Kłoczko oraz Maciej Rodowicz.

Czabański o nowych kandydatach powiedział, że "to osoby doświadczone". "Pani Niegierewicz ma duże doświadczenie w pracy z dużymi spółkami Skarbu Państwa, radami nadzorczymi, zarządami i będzie się tutaj zapewne specjalizować we wprowadzaniu dobrych obyczajów w ładzie korporacyjnym Polskiego Radia. Polskie Radio to duża firma i ład korporacyjny powinien być przestrzegany na odpowiednim poziomie" - dodał szef RMN.

Grzegorz Kłoczko, który już zasiadał w Radzie Nadzorczej Polskiego Radia, to dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej był zastępcą dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów. Do 2017 r. pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Janusz Niedziela jest radcą prawnym; od maja 2016 r. był zastępcą prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; wcześniej był m.in. członkiem i sekretarzem Rady Nadzorczej TVP S.A., a także sędzią Trybunału Stanu i sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Niedziela do dzisiaj był przewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej, z której to funkcji zrezygnował w związku nowym powołaniem.

Jak poinformował PAP szef RMN "w porządku obrad był przewidziany punkt wyboru prezesa Zarządu TVP, ale względu na to, że żaden z członków RMN nie zgłosił żadnego kandydata do tej funkcji, punkt ten został zdjęty z dziennego porządku obrad".

Na dzisiejszym posiedzeniu RMN przedłużyła również kadencję prezesowi Polskiego Radia Koszalin Piotrowi Ostrowskiemu. Według Czabańskiego "ma on duże osiągnięcia". "Radio Koszalin rozwija się. Są plany rozwojowe ze względu na to, że są większe pieniądze dla spółek medialnych teraz z tytułu rekompensat z budżetu państwa, a pan Piotr Ostrowski gwarantuje, że te pieniądze będą dobrze spożytkowane" - dodał. Piotr Ostrowski od czerwca 2010 r. jest prezesem i redaktorem naczelnym Radia Koszalin. Wcześniej był dyrektorem gdańskiego ośrodka TVP.