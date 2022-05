GS: Szacujemy, że NBP podniesie stopy do najwyższego poziomu +7 proc.

Spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji w nadchodzących miesiącach - jej szczyt przypadnie w lecie i zbliży się w okolice 14 proc. rdr. Prognozujemy, że NBP podniesie stopy do najwyższego poziomu +7 proc. - powiadomiło w piątek biuro analiz Goldman Sachs.

W piątek GUS opublikował nowe dane, według których ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rdr o 12,4 proc.(szacunek flash wskazywał na 12,3 proc. rdr).

"W związku z brakiem sygnałów świadczących o spadku inflacji bazowej oraz utrzymującą się presją ze strony cen surowców, oczekujemy dalszego wzrostu inflacji w nadchodzących miesiącach" - wskazali analitycy Goldman Sachs. Ich zdaniem "inflacja osiągnie w tym roku najwyższy poziom w miesiącach letnich, zbliżony do +14 proc. rdr". Analitycy przyznali, że określenie szczytu inflacji "okazało się (dla nich) nieuchwytne".

Zdaniem GS obniżki podatku VAT na energię i żywność zostaną wycofane na początku przyszłego roku, a to "doprowadzi do wzrostu inflacji". "Jeśli inflacja pozostanie wysoka, istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki te zostaną tylko częściowo wycofane lub nawet przedłużone" - uważają analitycy.

Goldman Sachs w swoim komentarzu odniósł się do polityki monetarnej NBP. Przypomniano, że chociaż na majowym posiedzeniu RPP NBP "dokonał mniejszej niż oczekiwano podwyżki stóp procentowych o 75 pb do poziomu +5,25 proc.", to "na konferencji prasowej po posiedzeniu prezes NBP Adam Glapiński zbagatelizował gołębie implikacje tej niespodzianki".

"Odzwierciedlając jastrzębi rozwój sytuacji w zakresie inflacji, jak również trwające osłabienie waluty, ostatnio podnieśliśmy nasze oczekiwania dotyczące stóp procentowych w Polsce oraz w innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i obecnie prognozujemy, że NBP podniesie stopy do poziomu +7,00 proc." - skomentowali analitycy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl