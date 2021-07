Guibourge-Czetwertyński: w KPO 1 mld euro na zielone technologie, 800 mln euro – na wodorowe

W Krajowym Planie Odbudowy przewidziano ponad 1 mld euro na inwestycje w innowacyjnych branżach związanych z zielonymi technologiami i ok. 800 mln euro na rozwój technologii wodorowych – poinformował wiceminister klimatu Adam Guibourge-Czetwertyński.

Podczas poniedziałkowej konferencji "Śląski Ład", poświęconej bezpieczeństwu surowcowo-energetycznemu w dobie Europejskiego Zielonego Ładu i Polskiego Ładu, wiceszef resortu klimatu i środowiska zapewnił, że także Krajowy Plan Odbudowy będzie jednym z narzędzi wsparcia transformacji, zmierzającej do zbudowania w Polsce niskoemisyjnego systemu energetycznego.

"W Krajowym Planie Odbudowy uwzględniliśmy 800 mln euro inwestycji w rozwój nowych technologii związanych z produkcją wodoru - po to, żeby inwestować w przyszłość; w technologie, które są potrzebne dla modernizacji naszego przemysłu; również dla stworzenia rozwiązań związanych z magazynowaniem energii" - wyjaśnił Guibourge-Czetwertyński.

Jego zdaniem, stworzenie - w dłuższej perspektywie - wielkoskalowych magazynów energii, których dziś w Polsce nie ma, jest jednym z wyzwań transformacji energetycznej, służących zapewnieniu stabilności systemu w sytuacji, gdy w miksie energetycznym będzie rósł udział źródeł odnawialnych.

"Bardzo mocno planujemy inwestycje w tym kierunku, ale także planujemy rozwój innych branż - sektorów związanych z transformacją naszej gospodarki, produkcją energii ze źródeł odnawialnych czy elektromobilnością" - mówił wiceminister, przypominając, że już dziś Polska jest największym w Europie producentem baterii litowo-jonowych oraz największym eksporterem autobusów elektrycznych.

"Chcemy dalej inwestować w tym kierunku i w te sektory, tworząc miejsca pracy w regionach przemysłowych podlegających transformacji (…). Chcemy, by transformacja tworzyła nowe miejsca pracy w dynamicznie rozwijających się sektorach związanych z zielonymi technologiami. W Krajowym Planie Odbudowy planujemy inwestycje w tych sektorach na ponad 1 mld euro w kilku projektach produkcyjnych, żeby pomóc rozwijać te nowe sektory" - poinformował Guibourge-Czetwertyński.

"Jeżeli będziemy w tym kierunku konsekwentnie dążyć, wykorzystując także inne instrumenty - jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (…), to mamy szansę rzeczywiście wytworzyć nowe miejsca pracy, nowe sektory w regionach węglowych; a to jest kluczowe dla sukcesu procesu transformacji" - podsumował wiceminister klimatu i środowiska.

Zastrzegł, że transformacja musi być prowadzona tak, by zapewniać zarówno bezpieczeństwo dostaw energii, jak i bezpieczeństwo dostaw surowców do jej produkcji.

"Nie możemy projektować transformacji, która by rozwiązała jeden problem i tworzyła zagrożenie w drugim obszarze. Trzeba do tego podejść kompleksowo i znaleźć taką ścieżkę transformacji, która by zabezpieczyła w pełni bezpieczeństwo energetyczne kraju, czyli zarówno bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, jak i bezpieczeństwo surowcowe" - powiedział wiceminister podczas konferencji "Śląski Ład".

Przypomniał, że Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada m.in. przyszłe oparcie systemu energetycznego o energetykę jądrową oraz odnawialną, m.in. energetykę wiatrową na morzu. Gaz ziemny ma być paliwem przejściowym, ułatwiającym skuteczne przejście od węgla do niskoemisyjnej energetyki.

