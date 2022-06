GUS: liczba pracujących w gospodarce narodowej na koniec 2021 r. wyniosła 15 mln osób

Według danych wstępnych na koniec 2021 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15 mln osób. W stosunku do ostatniego dnia 2020 r. było to więcej o 1,6 proc. – podał GUS w piątkowym komunikacie.

Według danych wstępnych w końcu 2021 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2020 r. zwiększyła się w większości branż.

Urząd opublikował również dane o miesięcznym wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2021 r. - wyniosło ono 5662,53 zł.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2020 r. o 200,00 zł i wyniosło 2800 zł.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, według danych wstępnych w końcu 2021 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2020 r. zwiększyła się w większości branż. W największym stopniu liczba pracujących wzrosła w branżach informacja i komunikacja (o 7,2 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,9 proc.). Z kolei w stosunku do końca 2020 r. liczba pracujących zmniejszyła się w branży górnictwo i wydobywanie (o 2,6 proc.) oraz w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,8 proc.). Na koniec 2021 r. najwięcej pracujących było w przetwórstwie przemysłowym, gdzie zatrudnionych było 18,9 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

"W 2021 r. według danych wstępnych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,8 mln etatów. Było to więcej o 1,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W analizowanym okresie przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się w sześciu sekcjach, najwyższy spadek odnotowano w sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę i gorącą wodę (o 2,4 proc.) oraz górnictwo i wydobywanie (o 2,2 proc.)" - podał GUS.

Urząd opublikował również dane o miesięcznym wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2021 r. - wyniosło ono 5662,53 zł. W porównaniu z 2020 r. wzrosło ono o 8,4 proc. w ujęciu nominalnym. Jest to wzrost większy niż notowany w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło wówczas o 6,2 proc.

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD pozostało nadal zróżnicowane. W 2021 r. wahało się od 3593,79 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 9851,26 zł w sekcji informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 36,5 proc. mniej i o 74 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce" - podał GUS.

We wszystkich sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności w stosunku do 2020 r. zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto. Wzrost ten wyniósł od 5,1 proc. w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę do 16,8 proc. w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

"W 2021 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2020 r. o 200,00 zł i wyniosło 2800 zł. Po podwyższeniu stanowiło ono 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej bez wypłat nagród rocznych w 2021 r. W grudniu 2021 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 461,5 tys. zatrudnionych osób. Było to o 4,5 proc. mniej niż przed rokiem" - stwierdzono w komunikacie GUS.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl