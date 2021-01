GUS planuje wydłużenie trwania spisu powszechnego do sześciu miesięcy

Główny Urząd Statystyczny planuje wydłużenie trwania tegorocznego spisu powszechnego do sześciu miesięcy z zaplanowanych wcześniej trzech miesięcy - poinformował podczas poniedziałkowego posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych prezes GUS Dominik Rozkrut.

"Rozważamy i przyjęliśmy do realizacji taki scenariusz, w którym będziemy prosić parlament o zmianę do ustawy o narodowym spisie powszechnym po to właśnie, żeby wydłużyć realizację spisu z trzech do sześciu miesięcy.

Prezes wyjaśnił, że w przypadku wydłużenia czasu trwania spisu powszechnego trwałby on od początku kwietnia do końca września tego roku.

"W ten sposób dajemy sobie większą przestrzeń czasową na to, żeby odpowiednio do przebiegu tych zjawisk związanych z pandemią móc reagować i prowadzić spis proporcjonalnie do tego co jest w danym momencie osiągalne i możliwe" - wyjaśnił szef GUS.

Narodowy spis powszechny odbywa się co 10 lat. Tegoroczny narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest zaplanowany w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.