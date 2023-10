GUS pokazuje prawdziwą inflację

Metodyka mierzenia inflacji podlega daleko idącej harmonizacji, nie tylko na szczeblu UE, ale nawet na szczeblu ONZ. Nie ma tu miejsca na arbitralne decyzje statystyków – zapewnia prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut pytany na łamach "Rzeczpospolitej” , jaka była prawdziwa inflacja we wrześniu, szef GUS stwierdził, że prawdziwa inflacja to jest pojęcie stworzone przez komentatorów, którzy nie rozumieją, że inflacja to złożone zjawisko, które można różnie mierzyć i interpretować.

"Najczęściej stosowaną miarą inflacji, publikowaną przez GUS i większość innych urzędów statystycznych na świecie, jest wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), który pokazuje zmiany cen koszyka towarów i usług nabywanego przez przeciętnego konsumenta" - wskazał.

"Oczywiście, w szerszej definicji inflacja to każdy proces wzrostu cen - np. cen producentów. Prawdą jest też, że każdy uczestnik życia gospodarczego doświadcza nieco innej inflacji, bo każdy ma inną strukturę wydatków" - dodał Rozkrut.

Prezes GUS stwierdził, że teza o manipulacjach danymi to absurd. Zaznaczył też, że metodyka liczenia inflacji podlega daleko idącej harmonizacji, nie tylko na poziomie UE, ale nawet na szczeblu globalnym, poprzez agendy ONZ.