GUS: ponad 286 tys. ukraińskich turystów i uchodźców skorzystało w marcu z obiektów noclegowych

W marcu z obiektów noclegowych w Polsce skorzystało 286,1 tys. ukraińskich turystów i uchodźców - podał we wtorek GUS. Dodano, że najwięcej Ukraińców skorzystało z noclegów w województwie mazowieckim.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, w marcu 2022 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce skorzystało 2,4 mln osób, w tym 1,8 mln turystów krajowych i 456,1 tys. zagranicznych. Dodano, że schronienie znalazło w nich 163,8 tys. uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

"W marcu br. wśród turystów zagranicznych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Ukrainy (122,3 tys.), których było ok. 13-krotnie więcej niż w marcu 2021 r., kiedy w bazie noclegowej przebywało 9,7 tys. osób z tego kraju" - podano. Turystów z Niemiec było natomiast 87,3 tys. - o ponad 9 razy więcej niż w marcu ub.r. (9,5 tys.).

Wśród pozostałych turystów z zagranicy odnotowano: 35,4 tys. osób ze Stanów Zjednoczonych (ok. 18- krotny wzrost w porównaniu z marcem 2021 r.), 32,8 tys. osób z Wielkiej Brytanii (ok. 15-krotny wzrost), 14,4 tys. - z Francji (ok. 7-krotny wzrost) oraz 12,4 tys. osób z Czech (ok. 5-krotny wzrost)- poinformowano.

Według GUS najwięcej osób z Ukrainy (turystów i uchodźców) korzystało z noclegów w województwie mazowieckim - 86,6 tys.

Zwrócono uwagę, że zbrojna agresja Rosji na Ukrainę spowodowała masowy napływ ukraińskich uchodźców do Polski. "Osoby te po przekroczeniu granicy znajdowały zakwaterowanie, m.in. w mieszkaniach i domach osób prywatnych, specjalnie przystosowanych do tego celu halach, salach gimnastycznych, internatach, a także w turystycznych obiektach noclegowych" - przekazano. Z zakwaterowania w obiektach noclegowych korzystali zarówno uchodźcy szukający schronienia w Polsce, jak traktujący nasz kraj jako tranzyt - dodano.

W turystycznych obiektach z 10 lub więcej miejscami noclegowych przebywało 2,4 mln osób, z tego 2,2 mln zaklasyfikowano ogólnie jako turystów, a 163,8 tys. - jako uchodźców z Ukrainy. W porównaniu z marcem zeszłego roku, kiedy w bazie noclegowej przebywało 652,0 tys. osób, liczba turystów wzrosła prawie 3,5-krotnie. Podano, że ok. 3-krotnie zwiększyła się liczba turystów krajowych (w marcu 2022 r. - 1,8 mln osób, w marcu 2021 r. - 0,6 mln), natomiast prawie 9-krotnie - liczba turystów zagranicznych (w marcu 2022 r. - 456,1 tys. osób, w marcu 2021 r.- 51,2 tys.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl