GUS potwierdził - w ubiegłym roku wzrost gospodarczy 4,1 proc.

GUS potwierdził dynamikę wzrostu PKB w '19 na poziomie 4,1 proc., korygując dane z 2018 roku do poziomu 5,3 proc. wobec 5,1 proc. wcześniej - podał GUS.

W świetle ostatecznego szacunku PKB za 2018 r. zanotowano szybszy, niż wcześniej szacowano, wzrost gospodarczy. We wszystkich kwartałach zmiana realnego wzrostu PKB była taka sama i wyniosła, in plus 0,2 proc.

Wzrost PKB wyniósł odpowiednio: w I kwartale 2018 r. - 5,4 proc. (wobec 5,2 proc., w II kwartale 2018 r. - 5,5 proc. (wobec 5,3 proc.), w III kwartale 2018 r. - 5,4 proc. (wobec 5,2 proc.) , w IV kwartale 2018 r. - 5,1 proc. (wobec 4,9 proc.). W całym 2018 r. wzrost gospodarczy wyniósł 5,3 proc. (wobec 5,1 proc.) - napisał GUS.