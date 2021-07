GUS: przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosło o 9,8 proc.

W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6359,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8 proc. r/r i wyniosło 5802,42 zł (brutto) – poinformował GUS w poniedziałkowym komunikacie.

W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6359,3 tys. o w relacji do analogicznego miesiąca w 2020 r. wzrosło o (o 2,8 proc.). W stosunku do maja zwiększyło się minimalnie, bo o 0,3 proc.. Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych - poinformował GUS w poniedziałkowym komunikacie.

"W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. W czerwcu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca widoczny był jego niewielki wzrost o ok. 20,8 tys. etatów" - napisano w komunikacie GUS.

GUS poinformował także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 r. wyniosło 5802,42 zł brutto. W skali roku (czerwiec 2021 r. do czerwca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 9,8 proc. - przed rokiem (czerwiec 2020 r. do czerwca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,6 proc..

W porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost o 2,9 proc.. Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, nagród rocznych, a także wynagrodzeń za nadgodziny - poinformował GUS.

Jak wynika z komunikatu GUS, narastająco w okresie sześciu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 3,5 proc. w sekcji "Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" do 9,8 proc. w sekcji "Pozostała działalność usługowa", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,8 proc..

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl