GUS: tegoroczne zbiory płodów rolnych wyższe niż w przed rokiem

W tym roku w Polsce zbiory zbóż wyniosą 33,3 mln ton, tj. o 15 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych - wynika z przedwynikowego szacunku GUS. Wyższe będą także zbiory rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw i owoców.

Jak poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny, produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 28,9 mln t, tj. o około 15 proc. więcej od tej z 2019 r. Zbiory rzepaku i rzepiku GUS ocenia na ok. 2,7 mln t, tj. o około 13 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 8,9 mln t, tj. o około 38 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym. Buraków może być zebranych ok. 15,0 mln t, czyli o około 8 proc. więcej od produkcji uzyskanej w 2019 r. Produkcję warzyw gruntowych ocenia się na blisko 4,0 mln t, tj. o ok. 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim; przewidywane zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 3,7 mln t, tj. o ok. 8 proc. więcej od produkcji ubiegłorocznej. O blisko 10 proc. większe mogą być zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych - szacuje się je na niespełna 0,5 mln t.

Tegoroczna pogoda sprzyjała prowadzeniu żniw. Do końca sierpnia w całym kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych. Na podstawie prowadzonych szacunków GUS ocenia, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2020 r. wyniosła około 7,9 mln ha, z tego: pszenicy ok. 2,5 mln ha, żyta ok. 1,0 mln ha.

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 42,3 dt/ha, tj. o 5,6 dt/ha (o 15 proc.) więcej w porównaniu z ubiegłorocznym.

W ocenie GUS, powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w tym roku zmniejszyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 3 proc. i wyniosła około 0,9 mln ha.

Powierzchnię uprawy ziemniaków szacuje się na ponad 0,3 mln ha. Z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji ziemniaków jest różny. Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie. Ocenia się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 249 dt/ha i będą wyższe o ok. 16 proc. od ubiegłorocznych.

Tegoroczna powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 4 proc. i wyniesie ponad 0,2 mln ha. Obecny stan plantacji buraków cukrowych jest dobry (choć z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, regionalne zróżnicowany), lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i pozwala na szacowanie dość wysokich plonów. Wysokość plonów buraków może być wyższa od tej z 2019 r. o ok. 4 proc. i wynieść 600 dt/ha.

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na niespełna 4,0 mln t. Przewiduje się zwiększenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu, z wyjątkiem produkcji pomidorów gruntowych i ogórków. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na ponad 0,9 mln t, a kalafiorów na nieco ponad 200 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie ok. 580 tys. t. Zbiory marchwi oceniono na ponad 700 tys. t, natomiast produkcja buraków została oszacowana na ponad 300 tys. ton.

Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości ok. 230 tys. t, a ogórków - ponad 215 tys. ton. Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw szacuje się na ok. 900 tys. ton. Ostateczna wysokość zbiorów będzie uzależniona jednak od dalszego przebiegu warunków pogodowych oraz występowania chorób i szkodników.

Szacuje się, że zbiory owoców z drzew i krzewów owocowych wyniosą w tym roku ok. 4,2 mln ton, tj. o ok 6 proc. więcej od produkcji z roku poprzedniego. Zbiory z sadów jabłoniowych zostały oszacowane na ok. 3,4 mln t (w porównaniu do produkcji roku poprzedniego jest to o ok. 10 proc. więcej). Nowe plenne odmiany wchodzące do uprawy oraz wzrost powierzchni nawadnianych sadów wpływają na wielkość zbiorów.

Produkcję gruszek w sadach szacuje się obecnie na ok. 67,5 tys. t, czyli na poziomie roku ubiegłego. Zbiory śliwek na obecnym etapie ocenia się na ponad 90 tys. t, tj. o ok. 5 proc. mniej niż w poprzednim roku. Produkcja wiśni została oszacowana na ponad 151 tys. t tj. na poziomie nieco niższym aniżeli zbiory z roku poprzedniego.

Obecna prognoza zbioru malin wynosi ok. 122 tys. t., tj. o ok. 60 proc. więcej niż wyjątkowo niskie zbiory ubiegłoroczne, a przebieg dotychczasowej pogody sprzyja zbiorom malin jesiennych. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na nieco ponad 131 tys. t., tj. na poziomie o ok. 5 proc. wyższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na ponad 93 tys. ton, tj. o ok. 2 proc. więcej niż w 2019 r. Tegoroczną produkcję truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) oszacowano na ponad 160 tys. t., tj. o ok. 9 proc. mniej niż zbiory ubiegłoroczne.