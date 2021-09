GUS: w 2020 r. gospodarstwa domowe zużyły o 5,1 proc. więcej gazu z sieci i o 3 proc. prądu

W 2020 r. zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych wzrosło o 5,1 proc., a energii elektrycznej o 3 proc. w stosunku do roku 2019 - wynika z opublikowanych w czwartek danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Na koniec 2020 r. sieć gazowa w Polsce osiągnęła długość 162,1 tys. km. W porównaniu do roku poprzedniego jej długość wzrosła o 4,2 tys. km, czyli 2,7 proc., natomiast liczba przyłączy o 3,7 proc., czyli o 111 tys. szt., do prawie 3,16 mln. Liczba gospodarstw domowych będących odbiorcą gazu wzrosła o 4,8 proc.

W miastach nastąpił wzrost zużycia gazu sieciowego o 3,3 proc., przy wzroście liczby odbiorców o 3,7 proc. Na obszarach wiejskich odnotowano wzrost zużycia gazu o 10,6 proc., podczas gdy liczba odbiorców zwiększyła się o 11,6 proc. Zużycie gazu z sieci na jednego odbiorcę wzrosło o 0,3 proc.

W 2020 r. liczba gospodarstw domowych - odbiorców energii elektrycznej wzrosła o 1,5 proc. do prawie 15,59 mln. W porównaniu do 2019 r. zużycie energii elektrycznej na jedno gospodarstwo domowe wzrosło o 1,6 proc. do 1,996 MWh. W miastach średnie zużycie na gospodarstwo wyniosło 1,75 MWh, a na obszarach wiejskich niemal 2,5 MWh.

Długość sieci cieplnej ogółem na koniec 2020 r. wyniosła 25,3 tys. km, z czego na przyłącza do budynków przypadło 8,75 tys. km. Największe zagęszczenie sieci cieplnej było na terenach województw: śląskiego - 29,7 km na 100 km kw., małopolskiego - 13,5 km na 100 km kw., pomorskiego - 10,6 km na 100 km kw. Najmniejsze w województwie lubuskim - 3,6 km na 100 km kw., podlaskim i warmińsko-mazurskim po 4,4 km na 100 km kw. W strukturze produkcji energii cieplnej na cele grzewcze największy udział stanowiły paliwa stałe - 62,5 proc. oraz gaz 36 proc.

