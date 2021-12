GUS: w 2020 r. ok. 1,6 mln pracujących otrzymywało wynagrodzenie nieprzekraczające płacy minimalnej

W grudniu 2020 r. ok. 1,6 mln pracujących otrzymywało wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, o 5,2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 - podał w piątek GUS. Na umowę zlecenie i o dzieło pracowało 0,9 mln osób, o ok. 1/4 mniej niż w 2019.

GUS opublikował w piątek dane o wybranych zagadnieniach z rynku pracy z 2020 r. na podstawie informacji pozyskanych w ramach badań prowadzonych przez GUS (w tym sprawozdawczości przedsiębiorstw i badań gospodarstw domowych) oraz systemów administracyjnych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wynika z nich, że w grudniu 2020 r. ok. 1,6 mln osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymywało wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, o 5,2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej osób otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające płacy minimalnej było w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (388,8 tys.), a następnie w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (299,2 tys.), budownictwo (245,5 tys.), transport i gospodarka magazynowa (133,7 tys.), administrowanie i działalność wspierająca (99,2 tys.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (96,8 tys.).

Osoby otrzymujące wynagrodzenie brutto nieprzekraczające płacy minimalnej stanowiły 13,6 proc. pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Udział osób z płacą minimalną w ogólnej liczbie zatrudnionych na umowę o pracę utrzymuje się na podobnym poziomie od 2012 r. Najwyższy odsetek tych osób w 2020 r. odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (41,0 proc.), a następnie w sekcjach: budownictwo (33,7 proc.), pozostała działalność usługowa (21,6 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,6 proc.), a także administrowanie i działalność wspierająca (19,4 proc.) oraz transport i gospodarka magazynowa (16,7 proc.).

Szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy, wyniosła na koniec 2020 r. ok. 1,3 mln i od 2018 r. pozostaje na podobnym poziomie.

Liczba osób, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy, wyniosła w 2020 r., według szacunków, ok. 0,9 mln osób. Względem 2019 r. było to mniej o ok. 1/4 mniej (wówczas 1,2 mln).

Szacunkowa liczba osób, które w 2020 r. otrzymywały emerytury lub renty i jednocześnie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wyniosła ok. 0,9 mln ( ok. 1/4 mniej niż w 2019 r.). Z kolei emerytów i rencistów zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło było ok. 0,4 mln (podobnie jak w 2019 r.).

