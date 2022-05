GUS: W 2021 r. liczba udzielonych noclegów w agroturystykach wzrosła o 15,7 proc.

W 2021 r. odnotowano 15,7 proc. wzrost liczby udzielonych noclegów w agroturystkach posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych w stosunku do roku 2020. W ubiegłym roku z takich obiektów skorzystało 874,5 tys. osób - poinformował w czwartek GUS.

W czwartek Główny Urząd Statystyczny poinformował o danych dotyczących sytuacji na rynku agroturystyki. Z turystycznych obiektów noclegowych posiadających mniej niż 10 mniej miejsc noclegowych (kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych) w 2021 r. skorzystało 874,5 tys. turystów, którym udzielono 3,1 mln noclegów. "Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w tego typu obiektach wyniósł 22,1 proc." - przekazał urząd.

Większość turystów (830,2 tys. czyli 94,9 proc. ogółu) w 2021 r., która odwiedziła obiekty o liczbie miejsc noclegowych mniejszej niż 10, pochodziła z kraju. Zagraniczni goście agroturystyk stanowili 5,1 proc. (44,3 tys.) ogółu odwiedzających. Wśród osób z zagranicy "najliczniejsi byli turyści z Niemiec, którzy stanowili 47,1 proc. (w 2020 r. - 32,0 proc.)". "Liczni byli również turyści z Ukrainy, którzy stanowili 12,5 proc. wszystkich turystów zagranicznych korzystających z noclegów (w 2020 r. - 26,7 proc.) w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych" - dodał GUS.

"W porównaniu z 2020 r. liczba turystów ogółem korzystających z noclegów spadła o prawie 2,0 tys. osób. Biorąc pod uwagę pochodzenie turystów odnotowano wzrost liczby turystów z zagranicy o 64,6 proc. oraz spadek turystów z Polski o 2,3 proc." - wskazano w informacji prasowej GUS.

W ubiegłym roku najwięcej (24,4 proc. ogółu) noclegów w kategorii obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc udzielono w województwie zachodniopomorskim. W dalszej kolejności plasowały się obiekty położone w województwach: pomorskim (16,9 proc.), dolnośląskim (15,8 proc.) i małopolskim (9,1 proc.)

Jak podaje GUS "zdecydowana większość turystów wybierała noclegi w pokojach gościnnych - 634,1 tys. osób (tj. 72,5 proc. ogółu turystów), podczas gdy w kwaterach agroturystycznych przebywało 240,3 tys. osób (tj. 27,5 proc.)".

"W okresie od lipca do sierpnia udzielono ok. 1,6 mln noclegów, co stanowiło 52,1 proc. ogółu noclegów udzielonych w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych w 2021 r." - napisano.

