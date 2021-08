GUS: w II kwartale br. odsetek osób aktywnych zawodowo wzrósł do 57,6 proc.

W II kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,6 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z I kw. 2021 r. o 0,3 p. proc. – poinformował GUS we wtorkowym komunikacie.

W II kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo (według BAEL) stanowiły 57,6 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z I kw. 2021 r. o 0,3 p. proc.. Liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17 203 tys., z tego 16 597 tys. stanowili pracujący, natomiast 606 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12 651 tys. W porównaniu z I kw. br. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 83 tys., tj. o 0,5 proc., a biernych zawodowo zmniejszyła o 127 tys., tj. o 1 proc. - podał GUS we wtorkowym komunikacie.

"Udział osób aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie osób w wieku 15-89 lat był wyższy wśród mężczyzn i wyniósł w II kwartale 2021 r. 65,8 proc., natomiast w populacji kobiet odsetek ten kształtował się na poziomie 50,1 proc. (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym3 to 82,8 proc. oraz 75,1 proc.). Analogiczne wskaźniki dla mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi wynosiły odpowiednio: 58,0 proc. i 57,0 proc. (w wieku produkcyjnym: 81,8 proc. i 75,6 proc.)" - poinformował GUS.

Urząd podał, że wskaźnik opisujący relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych w wieku 15-74 lata i biernych zawodowo w wieku 15-89 lat) do liczby osób pracujących (w wieku 15-89 lat) zmniejszył się w stosunku do poprzedniego okresu. W II kwartale 2021 r. na 1000 osób pracujących przypadało 799 osób bez pracy w wieku 15-89 lat (w I kw. 2021 r. było to 819 osób).

Według danych opublikowanych we wtorek przez GUS osoby pracujące stanowiły w II kwartale 2021 r. 55,6 proc. ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. wskaźnik ten wzrósł o 0,6 p. proc. Wskaźnik zatrudnienia był zdecydowanie wyższy w zbiorowości mężczyzn - kształtował się on na poziomie 63,4 proc., podczas gdy wśród kobiet wynosił 48,4 proc. (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym wynosiły 79,8 proc. oraz 72,3 proc.).

"W omawianym okresie populacja pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 16597 tys. osób i zwiększyła się względem poprzedniego kwartału o 164 tys., tj. o 1,0 proc.. Wśród pracujących przeważali mężczyźni, którzy stanowili 54,7 proc. (tj. 9073 tys.) tej zbiorowości. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania odsetek pracujących mieszkańców miast wyniósł 60,1 proc. (tj. 9978 tys. osób). Uwzględniając podział według płci, liczba pracujących zwiększyła się w skali kwartału w większym stopniu wśród kobiet (wzrost o 131 tys., tj. o 1,8 proc.) niż wśród mężczyzn (wzrost o 33 tys., tj. o 0,4 proc.)" - napisano.

W II kwartale 2021 r. 15541 tys. osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1056 tys. pracowało w niepełnym wymiarze. W porównaniu z I kw. 2021 r. wzrosła liczba pracujących na pełen etat - o 193 tys., tj. o 1,3 proc., zmniejszyła natomiast pracujących w niepełnym wymiarze - o 29 tys., tj. o 2,7 proc.. Średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wynosiła 39,3 godziny - analogicznie jak w I kw. 2021 r. - poinformował GUS.

Z danych urzędu wynika, że w skali kwartału wśród ogółu pracujących zwiększył się udział pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy - o 0,5 p. proc. do poziomu 80,5 proc. (13361 tys.). Nieznacznie zmniejszył się natomiast udział pracujących na własny rachunek - o 0,2 p. proc. do 18,3 proc. (3035 tys.), jak również pomagających członków rodzin - spadek o 0,3 p. proc. do 1,2 proc. (201 tys.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl