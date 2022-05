GUS: w maju poprawa wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w większości sektorów

W maju br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do kwietniowego – podał GUS w piątkowym komunikacie.

"W maju br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w kwietniu. W większości badanych obszarów sygnalizowana jest poprawa składowych +prognostycznych+, natomiast w przypadku +diagnostycznych+ poprawa lub brak zmian" - podał Główny Urząd Statystyczny w piątkowym komunikacie.

Jak zwrócono uwagę, najbardziej korzystnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie podmioty z sekcji budownictwo.

W przetwórstwie przemysłowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 9,6, wyższym od notowanego w kwietniu (minus 11,5). W budownictwie zaś wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł minus 14, a więc nieco wyżej niż w kwietniu, gdy było to minus 15,4 proc.

W handlu hurtowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był na poziomie plus 0,4 - podobnym jak w kwietniu (plus 0,9). W handlu detalicznym zaś majowy wskaźnik wyniósł minus 5,7, czyli był wyższy niż przed miesiącem (minus 7,5).

W transporcie i gospodarce magazynowej w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 6,1, zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (minus 5,8). W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był w maju na poziomie plus 5,4 wobec minus 4,0 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w za-kresie zakwaterowania formułują korzystne oceny koniunktury (plus 5,2), zbliżone do zgłaszanych przez jednostki gastronomiczne (plus 5,5).

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sektorze informacja i komunikacja ukształtowała się na poziomie plus 12,8, zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (plus 14,1). W finansach i ubezpieczeniach wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) wyniósł w maju na poziomie plus 18,4, wyższym od notowanego w ubiegłym miesiącu (plus 13,9).

