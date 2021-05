GUS: w maju wskaźniki koniunktury w większości na wyższym poziomie niż w kwietniu

W maju w Polsce wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w większości obszarów gospodarki kształtują się na wyższym poziomie niż w kwietniu - podał GUS. We wszystkich badanych obszarach odnotowuje się poprawę składowych „prognostycznych”, a w większości sektorów – również „diagnostycznych”.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,3 - wyższym niż w kwietniu (minus 4,0).

BUDOWNICTWO

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 8,4 - wyższym od notowanego w kwietniu (minus 13,7).

HANDEL HURTOWY

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 4,4 - wyższym niż w kwietniu (plus 1,3).

HANDEL DETALICZNY

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,4 - wyższym niż przed miesiącem (minus 8,3).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 3,1 - wyższym niż w kwietniu (minus 0,8).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w maju na poziomie minus 12,9 wobec minus 39,2 w kwietniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 13,4) niż jednostki gastronomiczne (minus 10,9).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 13,0 - zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem (plus 11,7).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w maju na poziomie plus 5,6 - wyższym od sygnalizowanego w kwietniu (plus 0,2).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl