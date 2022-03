GUS: w marcu największe pogorszenie koniunktury w transporcie

W marcu br. koniunktura pogorszyła się we wszystkich badanych branżach, z wyjątkiem sekcji zakwaterowanie i gastronomia - wynika z opublikowanych we wtorek danych GUS. Największe pogorszenie w stosunku do lutego odnotowano w transporcie.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w większości badanych obszarów zaobserwowano pogorszenie składowych "prognostycznych", natomiast w przypadku "diagnostycznych" - pogorszenie lub brak zmian.

Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji budownictwo - w marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie wyniósł minus 20,1 wobec minus 15,4 w lutym. W przetwórstwie przemysłowym wskaźnik ukształtował się na poziomie minus 16,2 wobec minus 10,7 w lutym.

Największe pogorszenie w stosunku do lutego odnotowano w transporcie - minus 15,2, w lutym - minus 5,7.

Korzystnie koniunkturę oceniają wyłącznie jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, w obu jednak przypadkach oceny się pogorszyły.

Poprawę zaobserwowano jedynie w zakwaterowaniu i gastronomii - w marcu minus 13,4 wobec minus 15,8 przed miesiącem.

Odpowiedzi do badania udzielono od 1 do 10 marca br.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl