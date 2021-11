GUS: w październiku ceny produktów rolnych r: r wyższe o 15,6 proc.

Ceny produktów rolnych w październiku były wyższe o 15,6 proc. r/r i o 2,1 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego - poinformował w poniedziałek GUS. Spadły ceny żywca wieprzowego i drobiu oraz kukurydzy i ziemniaków.

Jak wskazał GUS, w październiku 2021 r. w porównaniu z wrześniem br. wzrosły ceny skupu oraz ceny na targowiskach większości produktów rolnych. Niższe były ceny żywca wieprzowego i drobiu w skupie oraz kukurydzy i ziemniaków na obu rynkach.

Z informacji Urzędu wynika, że w październiku 2021 r. ceny pszenicy w skupie (104,69 zł za dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 7,1 proc.), jak i w skali roku (o 37,0 proc.). Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 111,21 zł, tj. o 2,8 proc. więcej niż we wrześniu br. i o 31,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Z kolei cena żyta w skupie wyniosła 86,84 zł za dt i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 12,8 proc.), jak również z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 44,2 proc.). Natomiast na targowiskach cena żyta (85,25 zł za dt) wzrosła o 4,0 proc. w stosunku do września br. i o 29,3 proc. w skali roku.

Spadły ceny ziemniaków. W październiku 2021 r. w skupie ich cena obniżyła się do 33,38 zł za dt i była niższa w skali miesiąca o 5,2 proc., natomiast wyższa w skali roku o 7,7 proc. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 135,67 zł, tj. o 7,3 proc. mniej niż we wrześniu br., ale o 27,8 proc. więcej w porównaniu z październikiem 2020 r.

Cena skupu żywca wołowego (8,64 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w porównaniu z październikiem 2020 r. - odpowiednio o 6,6 proc. i o 34,1 proc. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 7,86 zł za kg, czyli o 3,0 proc. więcej niż we wrześniu br. i o 12,1 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku

GUS podał, że cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,20 zł za kg i była niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem o 7,2 proc., a w skali roku - o 6,8 proc. Na targowiskach za 1 kg żywca płacono 6,53 zł, tj. o 4,5 proc. więcej niż we wrześniu br. i o 23,7 proc. więcej niż przed rokiem. Cena skupu drobiu rzeźnego (4,25 zł za kg) spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 1,2 proc.), jednak była wyższa niż w październiku 2020 r. (o 22,3 proc.).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 163,78 zł - o 5,2 proc. więcej niż we wrześniu br. i o 13,3 proc. więcej niż przed rokiem.

