GUS: w pierwszym kwartale tego roku oddano do użytku o 7 proc. więcej mieszkań

W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku oddano do użytkowania 53 051 mieszkań, to o 3 474 więcej niż w takim samym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7 proc. - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak informuje GUS, średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 133,9 metrów kwadratowych, natomiast w budynkach wielorodzinnych - 52,8 metra kwadratowego.

Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143,1 metra kwadratowego powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 63,7 metra kwadratowego, natomiast mieszkania liczone łącznie w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) - 50,1 metra kwadratowego.

Z danych GUS wynika, że najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (65,3 proc.) i jednokondygnacyjnych (29,0 proc.), w których znalazło się odpowiednio 35,9 proc. i 14,8 proc. ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (5,7 proc. nowych budynków) usytuowanych zostało 49,3 proc. mieszkań.

W pierwszym kwartale 2021 roku rozpoczęto budowę 63 678 mieszkań, tj. o 11 135 mieszkań (21,2 proc.) więcej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 34,8 proc. ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 63,0 proc.. Pozostałe mieszkania zanotowano w spółdzielczej, komunalnej i społecznej czynszowej formie budownictwa.

GUS poinformował też, że od stycznia do końca marca wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 84 770 mieszkań, tj. o 25 364 mieszkania (42,7 proc.) więcej niż przed rokiem, z czego 98,7 proc. realizowane będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Jak podał GUS w pierwszym kwartale 2021 roku oddano do użytkowania 121 nowych budynków biurowych, co oznacza spadek o 12,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Ponadto oddano do eksploatacji 674 nowe budynki handlowo-usługowe, czyli o 22,3 proc. więcej niż przed rokiem.

W pierwszym kwartale 2021 roku wybudowano też 1 755 nowych budynków gospodarstw rolnych - o 0,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl